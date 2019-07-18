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8 توصيات لأشجار المانجو لمواجهة ذبابة الفاكهة.. تعرف عليها

الخميس، 18 يوليه 2019 04:00 ص
8 توصيات لأشجار المانجو لمواجهة ذبابة الفاكهة.. تعرف عليها مانجو - أرشيفية
كتب عز النوبى

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ينشر "اليوم السابع"، عدد من الإجراءات والتوصيات الارشادية الفنية التى اتخذتها الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية لأشجار المانجو  خلال الشهر الحالى لمواجهة  ذبابة الفاكهة وزيادة الإنتاج.

وقال تقرير المحاصيل البستانية، إن من أهم الممارسات الجيدة فى خدمة أشجار المانجو، تعليق مصائد الجاذبات الجنسية لذبابة الفاكهة داخل حدائق المانجو خلال الشهر الحالى، بمعدل مصيدة لكل 5 أفدنة، موضحا: أنه من بين الإجراءات فحص المصايد أسبوعياً لتحديد موعد وطريقة العلاج اللازم.

 وأضاف التقرير، أن من أهم عمليات التسميد الصحيح، الأشجار التى تروي بالغمر، إضافة الأسمدة بالنسبة للأشجار غير المثمرة الأقل من 5 سنوات بإضافة 750 جم سلفات نشادر لكل شجرة على دفعتين بينهما 15 يوما، والأشجار التي تروى بالتنقيط، يستخدم 450 جم نترات نشادر بكل شجرة تروى بالتنقيط وتقسم تلك الكمية على أكبر عدد من الدفعات المتساوية، ـم حالة الأشجار المثمرة وفي سنة الحمل الغزير تضاف الأسمدة خلال شهر يوليو لتنشيط خروج نموات خضرية جديدة تحمل براعم ثمرية للموسم التالى لتقليل ظاهرة تبادل الحمل .

وشدد التقرير، على الإنتظام فى الرى وعدم التعطيش أو المغالاة فيه حتى لا يحدث تساقط أو تشقق للثمار ويتم إطالة الفترة بين الريات قليلا عند الوصول إلى ثلثي حجمها لمنع تشققها وتساقطها ويكون الرى فى الصباح الباكر أو فى المساء،  مؤكدا: أن  شجرة المانجو في شهر يوليو  تحتاج  إلي حوالى 100 لتر ماء يوميا، موضحا "أنه يجب  العناية بالتسميد الباتسيوم بمعدل 5 كجم سلفات بوتاسيوم للفدان فى حالة الرى بالتنقيط.

 


أشجار المانجو

تسميد المانجو

المحاصيل البستانية

الرى بالتنقيط

المحاصيل الزراعية

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