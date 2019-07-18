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500 امرأة بالسعودية تتسلمن رخص القيادة

الخميس، 18 يوليه 2019 12:32 م
500 امرأة بالسعودية تتسلمن رخص القيادة قيادة المراة
إيمان حنا

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تسلمت 500 امرأة متدربة بمنطقة القصيم بالمملكة العربية السعودية، رخص قيادة المركبات من مرور القصيم بعد اجتيازهن التدريب بمدرسة جامعة القصيم لتعليم القيادة، بعد أن خضعن لـ 11500 ساعة تدريب، منها 2900 ساعة نظريا، و7 آلاف ساعة عمليا، و600 ساعة على أجهزة المحاكاة، وفقا لـ"عكاظ".

وتلتحق المتدربة المجتازة الاختبار ببرنامج لمدة 6 ساعات على 3 أيام تدريب تحصل بعدها على الرخصة، فيما تلتحق غير المجتازة الاختبار ببرنامج 30 ساعة في 12 يوم تدريب للحصول على الرخصة.

من جانبه، أوضح المدير التنفيذي للمدرسة الدكتور ماجد بن فضي العنزي، أنهم يعملون على زيادة الطاقة الاستيعابية، ومضاعفة أعداد المتدربات في المرحلة القادمة، مشيراً إلى أنه تم تدريب وتأهيل 20 مدربة سعودية التحقن بالمدرسة أخيراً، كما أنها الآن في طور تدريب وتأهيل دفعة جديدة من المدربات السعوديات للالتحاق بالمدرسة، مؤكدا أن المدرسة تحظى بمدربات سعوديات على كفاءة عالية.

وأضاف أن نسبة من اجتزن الاختبارات بنجاح من المرة الأولى بعد خضوعهن للتدريب أكثر من 90٪ من المتدربات، وهذا يدل على كفاءة من يقمن بتدريبهن، مشيرا إلى أن الطاقة الاستيعابية الحالية للمدرسة زادت تقريبا بنسبة 50٪، إذ من المتوقع حصول دفعة جديدة تزيد على 500 متدربة على رخص قيادة في الشهرين القادمين.

 


السعودية

المرأة السعودية

قيادة السيارة

رخصة القيادة

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