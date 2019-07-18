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24 يوليو.. نقابة الأطباء تعلن قوائم المرشحين للانتخابات بعد دراسة الطعون

الخميس، 18 يوليه 2019 05:00 ص
24 يوليو.. نقابة الأطباء تعلن قوائم المرشحين للانتخابات بعد دراسة الطعون نقابة الأطباء
كتبت آية دعبس

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تعلن النقابة العامة للأطباء، الأربعاء 24 يوليو الجارى، نتيجة الطعون على أسماء المُرشحين بانتخابات التجديد النصفى، والقائمة الخاصة بأسماء المرشحين بعد الطعون، تميهدا لفتح باب التنازلات ابتدءاً من 25 يوليو 2019 إلى 29 يوليو 2019.
 
كان الدكتور محمد عبد الحميد، أمين صندوق النقابة العامة للأطباء، عضو لجنة الإشراف على انتخابات التجديد النصفى لنقابة الأطباء، قد أعلن عن تقدم اثنين من المرشحين بطعنين ضد الدكتورة منى مينا عضو المجلس، والمرشحة على قطاع القاهرة، بسبب قضائها فترتين انتخابيتين لمدة 8 سنوات متصلة، كعضو فى النقابة العامة وبالتالى لا يحق لها الترشح على مقعد قطاع القاهرة.
 
ويأتى ذلك بعدما أعلنت النقابة العامة للأطباء، ترشح 21 طبيبا على مقعد النقيب العام للأطباء، وتحديد يوم الجمعة 11 أكتوبر المقبل، لإجراء عمليات التصويت على مستوى الجمهورية.
 
 
 

نقابة الاطباء

انتخابات الاطباء

الطعون على المرشحين بالاطباء

التجديد النصفى للاطباء

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