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“FDA” تحذر من منشط جنسى يحتوى على مكونات تسبب انخفاض لضغط الدم

الخميس، 18 يوليه 2019 04:30 م
“FDA” تحذر من منشط جنسى يحتوى على مكونات تسبب انخفاض لضغط الدم العقار المحظور
كتب بيتر إبراهيم

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حذرت هيئة الغذاء والدواء الأمريكية “FDA” اليوم من استخدام عقار يتم ترويجه عبر الانترنت  ويحتوى على مكونات خطيرة تسبب انخفاض خطير فى ضغط الدم.

واوضح الأطباء أن المنتج ، الذي يتم الترويج له باعتباره منبهًا جنسيًا طبيعيًا للذكور ، متاح عبر الإنترنت ولا يحتاج إلى وصفة طبية.

لكن المفتشين في إدارة الأغذية والعقاقير (FDA) وجدوا أن الأقراص التي تباع على مستوى العالم تحتوي على "سيلدنافيل" - وهو العنصر النشط في أدوية أخري منشطة - وهو يتطلب موافقة الطبيب.

على الرغم من أن هذا قد يكون بمثابة أخبار مرحب بها لبعض المستخدمين ، إلا أن مسؤولي الصحة يحذرون من أن العنصر القوي قد يخفض ضغط الدم إلى مستويات خطيرة ، مع عواقب وخيمة على المستخدمين الذين يعانون من حالات مثل السكري أو أمراض القلب.

وعندما يتعلق الأمر بالتأثير الفعلي للحبوب التي تحتوي علي هذه المادة الفعالة " السيلدينافيل" ، فهي منطقة مجهولة، ويعمل الدواء عن طريق توسيع الأوعية الدموية على تحسين تدفق الدم إلى القضيب، ويمكن أيضًا وصفه لخفض ضغط الدم في الرئتين.

لكن المنظمين الأمريكيين قرروا في التسعينيات من القرن الماضي أن هناك حاجة إلى طبيب كبوابة للعنصر ، وذلك لأن العديد من الرجال الذين يعانون من ضعف الانتصاب لديهم أيضًا مشاكل في القلب ، ومن المحتمل أن يتناولوا أدوية قد تتفاعل مع سيلدينافيل.

وقال الدكتور بريمال باتل ، أخصائي أمراض المسالك البولية في جامعة ميامي ، لصحيفة ديلي ميل في مقابلة حديثة: "إننا نتعلم أكثر وأكثر من أن ضعف الانتصاب يمكن أن يكون مأوى لمشاكل القلب في المستقبل".

 

 


ضعف الانتصاب

علاج ضعف الانتصاب

الجنس

أدوية الانتصاب

ادوية الجنس

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