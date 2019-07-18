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وفد وزارى يودع أول فوج من الحجاج ويكلف بتيسير الإجراءات

الخميس، 18 يوليه 2019 03:18 م
وفد وزارى يودع أول فوج من الحجاج ويكلف بتيسير الإجراءات حجاج بيت الله الحرام - أرشيفية
كتب إسماعيل رفعت

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ودع وفد من 3 وزراء أول فوج من الحجاج المغادرين إلى المملكة العربية السعودية لأداء فريضة الحج ضمن استعدادات الدولة المصرية لموسم الحج.

ووجه الوفد الوزارى بتوفير عدد من الأئمة المتميزين لإرشاد الحجاج قبل سفرهم بجميع الموانئ والمطارات المصرية على مدار الساعة.

وقال الوفد الوزارى إنه سيتم الأخذ والفتوى بالرأى الأيسر على الناس، إضافة إلى نحو ستين إماما وواعظة مرافقين لبعثات الحج، من بينهم تسع واعظات من الأوقاف يسافرن لأول مرة مصاحبات لبعثات الحج ، فى تجربة ربما هى الأولى عالميا من نوعها في الدفع بالمرأة واعظة مصاحبة لبعثات الحج، كما قامت الوزارة بتوزيع عدد من كتاب التيسير في الحج الذي أصدره المجلس الأعلى للشئون الإسلامية  على المسافرين، تيسيرا على الحجاج فى أداء مناسكهم، وليكون زادا علميا ميسرا للأئمة والواعظات المرافقين والمرافقات لبعثات الحج .

 


وزارة الاوقاف

بعثة الحج

واعظات الاوقاف

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