وزير خارجية إيران لترامب: ليست لدينا معلومات عن فقد طائرة مسيرة

رويترز

قال وزير خارجية إيران محمد جواد ظريف إنه ليس لديه أي علم بإسقاط طائرة مسيرة إيرانية في مضيق هرمز اليوم الخميس، وذلك بعدما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن سفينة تابعة للبحرية الأمريكية "دمرت" واحدة.

وقال ظريف للصحفيين في الأمم المتحدة قبل اجتماع مع الأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو جوتيريش "ليست لدينا أي معلومات عن فقد طائرة مسيرة اليوم".

يذكرأن، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن المدمرة الأمريكية بوكسر أسقطت طائرة مسيرة إيرانية في مضيق هرمز اليوم الخميس بعد أن اقتربت منها لمسافة 1000 ياردة بما شكل تهديدا للسفينة.

ودعا ترامب الدول الأخرى لإدانة إيران وحماية سفنها، فيما أكدت وزارة الدفاع الأمريكية أنها اتخذت إجراء دفاعيا ضد طائرة مسيرة إيرانية بعدما اقتربت بشكل خطير من السفينة الحربية بوكسر.