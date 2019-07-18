وزارة الأوقاف تعين و تجدد لـ6 مدراء عموم فى مواقع قيادية

كتب - إسماعيل رفعت

أصدرت وزارة الأوقاف، قرارًا وزاريًّا بتجديد تكليف عدد من قيادات الوزارة، وشمل القرار التجديد للشيخ عبد الباسط محمد أحمد عمارة بالقيام بتسيير أعمال وظيفة مدير عام الإدارة العامة للمساجد الأهلية، والشيخ محمد عجمي محمود علي بالقيام بتسيير أعمال وظيفة مدير مديرية أوقاف السويس.

وشمل القرار التجديد للشيخ محمد سعد محمد عبد الله العش بالقيام بتسيير أعمال وظيفة مدير مديرية أوقاف شمال سيناء، والدكتور محمد السيد حسن العريني بالقيام بتسيير أعمال وظيفة وكيل مديرية أوقاف البحيرة لشئون الدعوة والبر، والشيخ خالد صلاح الدين علي حسونة بالقيام بتسيير أعمال وظيفة وكيل مديرية أوقاف القاهرة، والشيخ فتوح عبد النبي محمد منصور بالقيام بتسيير أعمال وظيفة مدير عام إدارة أوقاف غرب القاهرة.

وصدر قرار وزارى بتكليف الدكتور خالد السيد محمد غانم بالقيام بتسيير أعمال وظيفة مدير عام الإدارة العامة لبحوث الدعوة والتكليف بتسيير أعمال وظيفة مدير عام الإدارة العامة للحسابات الخاصة.