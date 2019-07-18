سوبر كورة
Ads
الخميس، 18 يوليه 2019 10:48 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية تقارير مصرية

وزارة الأوقاف تعين و تجدد لـ6 مدراء عموم فى مواقع قيادية

الخميس، 18 يوليه 2019 09:44 م
وزارة الأوقاف تعين و تجدد لـ6 مدراء عموم فى مواقع قيادية وزاره الاوقاف
كتب - إسماعيل رفعت

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أصدرت وزارة الأوقاف، قرارًا وزاريًّا بتجديد تكليف عدد من قيادات الوزارة، وشمل القرار التجديد للشيخ عبد الباسط محمد أحمد  عمارة بالقيام بتسيير أعمال وظيفة مدير عام الإدارة العامة للمساجد الأهلية، والشيخ محمد عجمي محمود علي بالقيام بتسيير أعمال وظيفة مدير مديرية أوقاف السويس.
 
وشمل القرار التجديد للشيخ محمد سعد محمد عبد الله العش بالقيام بتسيير أعمال وظيفة مدير مديرية أوقاف شمال سيناء، والدكتور محمد السيد حسن العريني بالقيام بتسيير أعمال وظيفة  وكيل مديرية أوقاف البحيرة لشئون الدعوة والبر، والشيخ خالد صلاح الدين علي حسونة بالقيام بتسيير أعمال وظيفة  وكيل مديرية أوقاف القاهرة، والشيخ فتوح عبد النبي محمد منصور بالقيام بتسيير أعمال وظيفة مدير عام إدارة أوقاف غرب القاهرة.
 
وصدر قرار وزارى بتكليف الدكتور خالد السيد محمد غانم بالقيام بتسيير أعمال وظيفة مدير عام الإدارة العامة لبحوث الدعوة والتكليف بتسيير أعمال وظيفة مدير عام الإدارة العامة للحسابات الخاصة.
 
 

وزاره الاوقاف

شمال سيناء

تعيين قيادات

اوقاف القاهرة

العريش

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
رئيس الكاف: مصر والرئيس السيسي قدما نموذجا رائعا فى تنظيم أمم أفريقيا

رئيس الكاف: مصر والرئيس السيسي قدما نموذجا رائعا فى تنظيم أمم أفريقيا

توقعات بإيرادات تصل لـ200 مليون دولار فى الافتتاحية فيلم The Lion King

توقعات بإيرادات تصل لـ200 مليون دولار فى الافتتاحية فيلم The Lion King

الكاف يختار الغردقة لاستضافة حفل جوائز الأفضل فى أفريقيا لعام 2019

الكاف يختار الغردقة لاستضافة حفل جوائز الأفضل فى أفريقيا لعام 2019

جمال بلماضى يوضح ماذا يقصد بتصريحاته عن الجماهير المصرية

جمال بلماضى يوضح ماذا يقصد بتصريحاته عن الجماهير المصرية

اللجنة المنظمة تعلن تعليمات دخول استاد القاهرة فى نهائى أمم أفريقيا

اللجنة المنظمة تعلن تعليمات دخول استاد القاهرة فى نهائى أمم أفريقيا

سوبر كورة يكشف حقيقة انتقال تريزيجيه إلى سامبدوريا الإيطالى

سوبر كورة يكشف حقيقة انتقال تريزيجيه إلى سامبدوريا الإيطالى

لطلاب الثانوية.. تعرف على قواعد وأسلوب ترتيب اختيارات الطالب × 22 معلومة

لطلاب الثانوية.. تعرف على قواعد وأسلوب ترتيب اختيارات الطالب × 22 معلومة

فيديو.. نجوم الفن يحثون الجماهير على حضور نهائى امم افريقيا 2019

فيديو.. نجوم الفن يحثون الجماهير على حضور نهائى امم افريقيا 2019

رئيس الكاف يشكر مصر والرئيس السيسى على نجاح تنظيم امم افريقيا.. وإنفانتينو: مصر تمتلك بنية تحتية رائعة ونرفض نغمة استعمار الاتحاد الأفريقى.. وأبوريدة: قدمنا رسالة للعالم بأن الكرة الأفريقية تقارب بين الشعوب

رئيس الكاف يشكر مصر والرئيس السيسى على نجاح تنظيم امم افريقيا.. وإنفانتينو: مصر تمتلك بنية تحتية رائعة ونرفض نغمة استعمار الاتحاد الأفريقى.. وأبوريدة: قدمنا رسالة للعالم بأن الكرة الأفريقية تقارب بين الشعوب

السنغال ضد الجزائر.. تعزيزات أمنية مشددة فى فرنسا بسبب جماهير "الخضر"

السنغال ضد الجزائر.. تعزيزات أمنية مشددة فى فرنسا بسبب جماهير "الخضر"

"عشان محدش يضحك عليك".. اعرف عقوبة من يمتنع عن تسليم فاتورة تثبت شراء السلع

"عشان محدش يضحك عليك".. اعرف عقوبة من يمتنع عن تسليم فاتورة تثبت شراء السلع

لطلاب التنسيق.. اعرف شروط الالتحاق بأقسام آداب عين شمس فى 2019 - 2020

لطلاب التنسيق.. اعرف شروط الالتحاق بأقسام آداب عين شمس فى 2019 - 2020

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة