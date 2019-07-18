ميليشيا الحوثى تعدم طفلا زعمت انتمائه لـ "داعش" فى مدينة تعز باليمن

عدن (أ ش أ)

أعدمت مليشيا الحوثى الانقلابية، طفلا يمنيا، اليوم الخميس، برصاص عناصرها شرقى مدينة تعز جنوبى غرب البلاد.

وذكرت مصادر يمنية، فى تصريحات لموقع (سبتمبر نت) التابع لوزارة الدفاع اليمنية، أن عناصر المليشيا اعترضوا سيارة تقل مواطنين بينهم نساء وأطفال، عند نقطة تابعة لها، فى منطقة الحوبان شرقى المدينة، موضحة أن عناصر المليشيا أجبروا المواطنين على النزول من السيارة، وقاموا بتفتيشهم بطريقة مهينة.

وأضافت المصادر أن عناصر المليشيا أطلقوا النار فجأة على الطفل فؤاد حمود ناجى المجيدى، مما أدى إلى استشهاده على الفور، مشيرة الى أن الميليشيا الحوثية زعمت أن الطفل المجيدى ينتمى لتنظيم داعش، وهى الذريعة التى تتخذها الميليشيا لتصفية خصومها المعارضين لها.