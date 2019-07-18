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موقع إيرانى يزعم: السفينة المحتجزة لدى الحرس الثورى ترفع علم بريطانيا

الخميس، 18 يوليه 2019 06:51 م
موقع إيرانى يزعم: السفينة المحتجزة لدى الحرس الثورى ترفع علم بريطانيا ناقلة نفط
كتبت: إسراء أحمد فؤاد

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قالت مصادر إيرانية أن ناقلة النفط التى احتجزها الحرس الثورى الإيرانى، عصر اليوم، الخميس، فى مضيق هرمز، ترفع العلم البريطاني، وترافقها سفينة تأمين بريطانية.

وبحسب موقع نادى المراسلين الشباب، فان البريطانيين والأمريكيين كانوا على علم بواقعة احتجاز الناقلة منذ الساعات الأولى، وزعم أنهم طالبوا أن تتولى دولة الإمارات العربية المتحدة مسئولية السفينة، التى قالت أنها تحمل نفط مهرب، غير أن الأخيرة رفضت ذلك.

وكان أعلن الحرس الثوري اليوم إيقاف ناقلة نفط أجنبية تحمل مليون لتر وقود مهربة جنوب جزيرة لارك في الخليج الأحد الماضي.

وأكد أن الناقلة تقل 12 بحارا، كانوا ينقلون الوقود بشكل غير قانوني من قوارب إيرانية إلى سفينة أجنبية، في المياه الدولية.

وأعلنت الحكومة البريطانية اليوم الخميس، أنها تسعى للحصول على المزيد من المعلومات حول احتجاز إيران ناقلة أجنبية في الخليج.

 


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