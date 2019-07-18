مسئولة بالبنتاجون: أمريكا لا تشكل تحالفا عسكريا ضد إيران فى الخليج

رويترز

قالت مسؤولة كبيرة بوزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون لرويترز إن الولايات المتحدة لا تهدف بمبادرتها الأمنية الجديدة بالخليج لتشكيل تحالف عسكرى ضد إيران لكنها ببساطة "تسلط الضوء" فى المنطقة لردع أى هجمات على سفن تجارية.

وأوضحت كاثرين ويلبارجر التى قدمت إفادة لحلفاء واشنطن بحلف شمال الأطلسى هذا الأسبوع بشأن المقترح الأمريكى إن المبادرة ستركز أكثر على تعزيز إمكانات المراقبة.

وقالت ويلبارجر وهى واحدة من كبار مسؤولى البنتاجون "هذا ليس تحالفا ضد إيران...إن كنا سنواجه إيران عسكريا فهذا ليس الكيان الذى سنستخدمه".

وأضافت "الهدف هو توسيع مجال الوعى البحرى وإمكانات المراقبة بالمنطقة لإحباط أى عمل خبيث... فقط نسلط الضوء على أمر ما. هذا كل ما نطالب الناس به بكل صراحة".