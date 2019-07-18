محافظ دمياط: اجتماع مجلس المحافظين استعرض حصر أموال وممتلكات الدولة

دمياط عبده عبد البارى

قالت الدكتورة منال عوض ، محافظ دمياط ، إن مجلس المحافظين ، استعرض منظومة النظافة الجديدة والتى تتم بالتنسيق بين وزارات التنمية المحلية، والبيئة، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، وتم إعداد الخطة الاستراتيجية 2019/2022، والتى تستهدف رفع كفاءة الجمع والنقل من 55% إلى 88%، ورفع معدلات التدوير من 20% إلى 60%، وخفض معدلات الدفن من 80% إلى 20%، ومعالجة حرارية لإنتاج الطاقة الكهربائية لتصل إلى 20%..

كما تم عرض البرامج التنفيذية للمنظومة الجديدة لإدارة المخلفات الصلبة البلدية، والتى تقدر متطلباتها المالية بتكلفة إجمالية قدرها 12,585 مليار جنيه خلال 4 سنوات.وكلّف رئيس الوزراء بأن يقوم الوزراء المعنيون بمراجعة أخيرة مع المحافظين فيما يخص البنية الأساسية لمنظومة النظافة الجديدة.

وفيما يخص موقف حصر أصول الدولة بالمحافظات، تم التأكيد خلال الاجتماع أنه جار أعمال الحصر واستكمال البيانات، وسيتم إرسال تقرير بنتائج أعمال وتوصيات اللجان الفرعية بالمحافظات إلى اللجنة الرئيسية وذلك فور الانتهاء منه، علماً بأن آخر حصر للأصول ملك المحافظات للغير فقط، أسفر عن أن عدد تلك الأصول ملك المحافظات المؤجرة للغير حوالى 420 ألف أصل، تحقق قيمة إيجارية سنوية قدرها 2,927 مليار جنيه، وبلغت المديونية المستحقة عليها 3,497 مليار جنيه.

كما استعرض الاجتماع ، تقرير إزالة التعديات على أراضى الدولة بالمحافظات خلال الفترة من 17/5/2017 حتى 31/5/2019، والذى أشار إلى أن إجمالى حالات الإزالة على أراضى المبانى والأراضى الزراعية وصلت إلى 333977 حالة وذلك من أصل 565985 حالة تعد على مستوى المحافظات.

أما بالنسبة لتحصيل موارد الدولة من إجراءات التقنين، فقد تم الإشارة إلى أن عدد طلبات التقنين وصل إلى 278834 طلبا، وأن عدد أذونات الفحص المسددة وصل إلى 20887 إذنا بنسبة 76%، بزيادة عدد 1809 عن تقرير 22 يونيو 2019، وأن عدد أذونات المعاينة المسددة وصل إلى 145922 إذنا بنسبة 73% بزيادة عدد 4728، وأن عدد المعاينات الفعلية وصل إلى 82669 بزيادة عدد 1073.

وأوضح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، أنه تمت الإشارة خلال الاجتماع إلى أن ما تم تحصيله من رسوم الفحص والمعاينة ونسبة 25% مقدم تعاقد، وصل إلى مبلغ 2,064,900,310 مليار جنيه حتى الآن بزيادة مبلغ 100,094,792 مليون جنيه عن تقرير 22 يونيو 2019، لافتاً إلى أن عدد ما تم تحريره من عقود وصل إلى 2700 عقد حتى الآن بنسبة 23% بزيادة عدد 515 عقدا عن تقرير 22 يونيو 2019.