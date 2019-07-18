سوبر كورة
Ads
الخميس، 18 يوليه 2019 10:14 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار المحافظات

ومنظومة النظافة الجديدة...

محافظ دمياط: اجتماع مجلس المحافظين استعرض حصر أموال وممتلكات الدولة

الخميس، 18 يوليه 2019 09:37 م
محافظ دمياط: اجتماع مجلس المحافظين استعرض حصر أموال وممتلكات الدولة الدكتورة منال عوض محافظ دمياط
دمياط عبده عبد البارى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت الدكتورة منال عوض ، محافظ دمياط ، إن مجلس المحافظين ،  استعرض منظومة النظافة الجديدة والتى تتم بالتنسيق بين وزارات التنمية المحلية، والبيئة، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، وتم إعداد الخطة الاستراتيجية 2019/2022، والتى تستهدف رفع كفاءة الجمع والنقل من 55% إلى 88%، ورفع معدلات التدوير من 20% إلى 60%، وخفض معدلات الدفن من 80% إلى 20%، ومعالجة حرارية لإنتاج الطاقة الكهربائية لتصل إلى 20%..

 

كما تم عرض البرامج التنفيذية للمنظومة الجديدة لإدارة المخلفات الصلبة البلدية، والتى تقدر متطلباتها المالية بتكلفة إجمالية قدرها 12,585 مليار جنيه خلال 4 سنوات.وكلّف رئيس الوزراء بأن يقوم الوزراء المعنيون بمراجعة أخيرة مع المحافظين فيما يخص البنية الأساسية لمنظومة النظافة الجديدة.

وفيما يخص موقف حصر أصول الدولة بالمحافظات، تم التأكيد خلال الاجتماع أنه جار أعمال الحصر واستكمال البيانات، وسيتم إرسال تقرير بنتائج أعمال وتوصيات اللجان الفرعية بالمحافظات إلى اللجنة الرئيسية وذلك فور الانتهاء منه، علماً بأن آخر حصر للأصول ملك المحافظات للغير فقط، أسفر عن أن عدد تلك الأصول ملك المحافظات المؤجرة للغير حوالى 420 ألف أصل، تحقق قيمة إيجارية سنوية قدرها 2,927 مليار جنيه، وبلغت المديونية المستحقة عليها 3,497 مليار جنيه.

كما استعرض الاجتماع ، تقرير إزالة التعديات على أراضى الدولة بالمحافظات خلال الفترة من 17/5/2017 حتى 31/5/2019، والذى أشار إلى أن إجمالى حالات الإزالة على أراضى المبانى والأراضى الزراعية وصلت إلى 333977 حالة وذلك من أصل 565985 حالة تعد على مستوى المحافظات.

أما بالنسبة لتحصيل موارد الدولة من إجراءات التقنين، فقد تم الإشارة إلى أن عدد طلبات التقنين وصل إلى 278834 طلبا، وأن عدد أذونات الفحص المسددة وصل إلى 20887 إذنا بنسبة 76%، بزيادة عدد 1809 عن تقرير 22 يونيو 2019، وأن عدد أذونات المعاينة المسددة وصل إلى 145922 إذنا بنسبة 73% بزيادة عدد 4728، وأن عدد المعاينات الفعلية وصل إلى 82669 بزيادة عدد 1073.

وأوضح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، أنه تمت الإشارة خلال الاجتماع إلى أن ما تم تحصيله من رسوم الفحص والمعاينة ونسبة 25% مقدم تعاقد، وصل إلى مبلغ 2,064,900,310 مليار جنيه حتى الآن بزيادة مبلغ 100,094,792 مليون جنيه عن تقرير 22 يونيو 2019، لافتاً إلى أن عدد ما تم تحريره من عقود وصل إلى 2700 عقد حتى الآن بنسبة 23% بزيادة عدد 515 عقدا عن تقرير 22 يونيو 2019.


محافظة دمياط

أخبار المحافظات

أخبار مصر

مجلس المحافظين

مجلس الوزراء

منظومة النظافة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
رئيس الكاف: مصر والرئيس السيسي قدما نموذجا رائعا فى تنظيم أمم أفريقيا

رئيس الكاف: مصر والرئيس السيسي قدما نموذجا رائعا فى تنظيم أمم أفريقيا

توقعات بإيرادات تصل لـ200 مليون دولار فى الافتتاحية فيلم The Lion King

توقعات بإيرادات تصل لـ200 مليون دولار فى الافتتاحية فيلم The Lion King

الكاف يختار الغردقة لاستضافة حفل جوائز الأفضل فى أفريقيا لعام 2019

الكاف يختار الغردقة لاستضافة حفل جوائز الأفضل فى أفريقيا لعام 2019

جمال بلماضى يوضح ماذا يقصد بتصريحاته عن الجماهير المصرية

جمال بلماضى يوضح ماذا يقصد بتصريحاته عن الجماهير المصرية

اللجنة المنظمة تعلن تعليمات دخول استاد القاهرة فى نهائى أمم أفريقيا

اللجنة المنظمة تعلن تعليمات دخول استاد القاهرة فى نهائى أمم أفريقيا

سوبر كورة يكشف حقيقة انتقال تريزيجيه إلى سامبدوريا الإيطالى

سوبر كورة يكشف حقيقة انتقال تريزيجيه إلى سامبدوريا الإيطالى

لطلاب الثانوية.. تعرف على قواعد وأسلوب ترتيب اختيارات الطالب × 22 معلومة

لطلاب الثانوية.. تعرف على قواعد وأسلوب ترتيب اختيارات الطالب × 22 معلومة

فيديو.. نجوم الفن يحثون الجماهير على حضور نهائى امم افريقيا 2019

فيديو.. نجوم الفن يحثون الجماهير على حضور نهائى امم افريقيا 2019

رئيس الكاف يشكر مصر والرئيس السيسى على نجاح تنظيم امم افريقيا.. وإنفانتينو: مصر تمتلك بنية تحتية رائعة ونرفض نغمة استعمار الاتحاد الأفريقى.. وأبوريدة: قدمنا رسالة للعالم بأن الكرة الأفريقية تقارب بين الشعوب

رئيس الكاف يشكر مصر والرئيس السيسى على نجاح تنظيم امم افريقيا.. وإنفانتينو: مصر تمتلك بنية تحتية رائعة ونرفض نغمة استعمار الاتحاد الأفريقى.. وأبوريدة: قدمنا رسالة للعالم بأن الكرة الأفريقية تقارب بين الشعوب

السنغال ضد الجزائر.. تعزيزات أمنية مشددة فى فرنسا بسبب جماهير "الخضر"

السنغال ضد الجزائر.. تعزيزات أمنية مشددة فى فرنسا بسبب جماهير "الخضر"

"عشان محدش يضحك عليك".. اعرف عقوبة من يمتنع عن تسليم فاتورة تثبت شراء السلع

"عشان محدش يضحك عليك".. اعرف عقوبة من يمتنع عن تسليم فاتورة تثبت شراء السلع

لطلاب التنسيق.. اعرف شروط الالتحاق بأقسام آداب عين شمس فى 2019 - 2020

لطلاب التنسيق.. اعرف شروط الالتحاق بأقسام آداب عين شمس فى 2019 - 2020

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة