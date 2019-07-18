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لندن: الناقلة المحتجزة فى إيران ليست بريطانية

الخميس، 18 يوليه 2019 06:26 م
لندن: الناقلة المحتجزة فى إيران ليست بريطانية ناقلة نفط _ صورة أرشيفية
لندن (رويترز)

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قال متحدث باسم الحكومة البريطانية، اليوم الخميس، إن الناقلة التى احتجزتها إيران للاشتباه فى تهريبها الوقود فى الخليج لا ترفع علم بريطانيا.

وأضاف المتحدث "لا علم لدينا فى الوقت الحالى بأى مصالح بريطانية فى هذه الناقلة"، وقالت إيران إنها احتجزت ناقلة أجنبية تهرب الوقود فى الخليج لكن طهران لم تعلن بعد اسم السفينة. وقالت مصادر بقطاع الملاحة البحرية إنها تعتقد أن الناقلة هى (رياح).

وتظهر بيانات ريفينيتيف أن آخر إشارة التقطت من الناقلة يوم الأحد عندما كانت تبحر فى مضيق هرمز قبالة جزيرة قشم الإيرانية فى طريقها من جزيرة لارك إلى عمان.

 


لندن

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