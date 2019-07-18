كلية الذكاء الاصطناعى تستعد لبدء الدراسة بجامعة كفر الشيخ سبتمبر المقبل

كفر الشيخ – محمد سليمان

قال الدكتور ماجد القمرى، رئيس جامعة كفر الشيخ،إنه تابع تجهيزات كلية الذكاء الاصطناعى، استعدادًا لبدء الدراسة بها فى العام الجامعى المقبل، لتشهد الجامعة إنجازًا جديدًا فى إطار خطتها لتأهيل وتدريب طلابها للمستقبل القريب، ليكونوا مستعدين لمواكبة المتغيرات السريعة والمتطلبات المتجددة فى سوق العمل، وإعدادهم لوظائف المستقبل فى سبيل خدمة المجتمع لتقديم منظومة تعليم متطورة قادرة على المساهمة فى التنمية المستدامة والتحول الرقمى وتقديم حلول إبداعية مبتكرة لتطوير الخدمات الحكومية.

وأضاف القمرى، أن كلية الذكاء الاصطناعى تمثل نموذجًا فريدًا وإضافة ونقلة نوعية لتطوير الدراسة فى مجال تكنولوجيا المعلومات، لاستخدام أنماط تدريس متطورة لتأسيسها، طبقًا لأحدث المعايير العالمية من خلال تزويدها بقاعات تدريس ذكية وأجهزة تفاعلية، لافتًا إلى أن العالم يتجه بسرعة نحو الاستفادة من علوم الذكاء الاصطناعى وتطبيقاته، والذى يعد إحدى أهم أدوات وظائف المستقبل ودعم جهود التنمية الاجتماعية والاقتصادية، والتحوّل نحو الاقتصاد المعرفى،ومع التنامي الكبير لسوق الوظائف المرتبطة بصناعة الروبوتات وبرمجتها وصيانتها وتشغيلها،بعد أن أصبح العالم يعيش عصر البيانات الضخمة وإنترنت الأشياء، وأهمية الذكاء الاصطناعى لعمليات «الأمن السيبرانى» فى مجالات مختلفة، أهمها الصناعة والاقتصاد.

وقال القمرى، تستخدم الكلية أنماط متطورة في التدريس التفاعلي، من خلال قاعات تدريس مجهزة بأفضل الأجهزة التفاعلية العالمية، ومحاضرات ومقررات دراسية إلكترونية، لتقليل الفجوة الرقمية في التعليم المصري.