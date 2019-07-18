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كامل أبو على: حفل توزيع جوائز الكاف بالغردقة سيكون مفاجأة

الخميس، 18 يوليه 2019 11:01 م
كامل أبو على: حفل توزيع جوائز الكاف بالغردقة سيكون مفاجأة كامل أبو على
البحر الأحمر - عماد عرفة

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قال رجل الأعمال كامل أبو على رئيس جمعية الاستثمار السياحى، ومسئول لجنة السياحة بكأس الأمم الأفريقية 2019، أن حفل توزيع جوائز الكاف المقرر إقامته فى الغردقة سيكون مفاجأة للجميع.

أضاف كامل أبو على فى تصريح خاص لـ "اليوم السابع"، أن حفل توزيع جوائز الكاف سيقام بفندق الباتروس  سهل حشيش، مؤكدا أن الحفل سيعد ترويج عالمى لمصر بشكل عام والغردقة بشكل خاص.

كما أوضح أنه سيتم وضع خطة للاستعداد لإقامة حفل فى يناير 2020، بحضور 350 شخص، ويتم الاستعداد لعمل شئ يشرف مصر أمام العالم كما شرفت بتنظيم باهر لكأس الأمم الافريقية.

جدير بالذكر أنه أعلن الاتحاد الأفريقى لكرة القدم اليوم عن الموافقة لاختيار مدينة الغردقة لاستضافة حفل توزيع جوائز الكاف والإعلان عن اللاعب الفائز بجائزة الأفضل فى القارة لعام 2019

وكانت اليوم السابع قد انفردت في مطلع يوليو الحالى بخبر عنوانه "الكاف يدرس إقامة حفل توزيع جوائز الأفضل فى أفريقيا بالغردقة".


كامل ابو علي

الغردقة

الغردقة تستضيف حفل الكاف

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