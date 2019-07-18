ضبط 6 مواطنين لتنقيبهم عن الآثار بالقليوبية

كتب محمود عبد الراضي - محمد أبو عوض

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية في ضبط 6 أشخاص لقيامهم بأعمال الحفر والتنقيب عن الآثار بأحد العقارات بمركز قليوب

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية من كشف تفاصيل بلاغ تقدم به أحد المواطنين، بتضرره من أحد الأشخاص لقيامه بالتنقيب عن الآثار داخل منزله والمجاور له بقليوب، وبالإنتقال والفحص تبين قيام ستة أشخاص بالتنقيب عن الآثار داخل إحدى غرف منزل "الأول"، حيث تبين وجود حفره بعمق 20 متر وقطر 1.5 متر تقريباً.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم داخل العقاروعثر بداخله على أدوات الحفر "كوريك حفر و فأس غلق – حبل"، وبمواجهة المتهم الأول أقر بإرتكاب الواقعة وقيامه بالإستعانة بباقى المتهمين للقيام بأعمال الحفر والتنقيب عن الآثار داخل منزله، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.