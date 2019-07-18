سوبر كورة
Ads
الخميس، 18 يوليه 2019 03:39 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عالمية

صور.. ملكة بريطانيا تفتتح معرضا بالتقنية الحديثة يتمحور حول جدتها "فيكتوريا"

الخميس، 18 يوليه 2019 03:00 ص
صور.. ملكة بريطانيا تفتتح معرضا بالتقنية الحديثة يتمحور حول جدتها "فيكتوريا" الملكة إليزابيث تفتتح معرضا صيفيا يتمحور حول جدتها الملكة فيكتوريا (4)
رويترز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

زارت الملكة إليزابيث، ملكة بريطانيا، أمس الأربعاء، معرضا يتمحور حول جدتها الكبرى الملكة "فيكتوريا" ويستخدم التقنية العالية لبث روح الحياة في قصر بكنجهام على النحو الذي كان عليه في القرن التاسع عشر.

 

وسيشهد الزائرون عند افتتاح المعرض في مستهل الأسبوع القادم نموذجا تخيليا للقصر وتصميماته الداخلية بألوانها الحية قبل أن يجدده الأمير إدوارد السابع، ابن الملكة فيكتوريا الأكبر، ليطغى عليه اللونان الأبيض والذهبي.

 

كما سيرى الزائرون جوانب من حياة الملكة فيكتوريا كأم بما في ذلك صندوق يحوي الأسنان اللبنية لأطفالها وقوالب من الرخام الأبيض تجسد أيديهم وأقدامهم.

 

وقالت الدكتورة أماندا فورمان، إحدى القائمين على المعرض، "استخدمنا أحدث التكنولوجيا المتاحة اليوم لتقديم شكل جديد من أشكال الحكي".

 

وأضافت "إنها تجربة من تجارب الواقع الافتراضي... تضعك وسط المكان وفي قلب أحداثه".

 

وبالتعاون مع إحدى شركات الإنتاج في هوليوود، أعاد القائمون على المعرض تصورا لرقصة فالس قدمت بالقصر عند انتهاء حرب القرم.

 

ويقام المعرض في الذكرى المئتين لمولد الملكة فيكتوريا. وهو يقدم أيضا تصورا لعرشها وثيابها في المناسبات الرسمية ويعرض لوحات بالألوان المائية.

 

اعتلت الملكة فيكتوريا العرش وهي في الثامنة عشرة من العمر وحكمت المملكة المتحدة من عام 1837 حتى وفاتها عام 1901. وكانت أطول الملوك جلوسا على العرش حتى تقدمت عليها الملكة إليزابيث (93 عاما) في سنة 2015.

 

يفتتح المعرض في قصر بكنجهام يوم السبت ويستمر حتى نهاية سبتمبر.

 


بريطانيا

الملكة اليزابيث

ملكة بريطانيا

معرض

بكنجهام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الملكة إليزابيث تهنىء منتخب إنجلترا بفوزه بكأس العالم للكريكيت

الإثنين، 15 يوليه 2019 09:15 ص

مفاجأه.. انتقال سلس للعرش فى بريطانيا خلال عامين.. خبير ملكى: الملكة إليزابيث الثانية تتخلى عن العرش عند بلوغها 95 عاما.. تنقل صلاحياتها للأمير تشارلز.. ومصدر من القصر: صاحبة الجلالة تدرك سنها جيدا

الخميس، 11 يوليه 2019 12:28 ص

الملكة إليزابيث تشارك فى زراعة شجرة.. اعرف القصة

الثلاثاء، 09 يوليه 2019 04:02 م

اعرف سبب اختفاء الملكة إليزابيث الثانية في حفل تعميد ابن الأمير هاري

الإثنين، 08 يوليه 2019 12:30 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
تعرف على 10 مزايا تقدمها الخريطة الاستثمارية لرجال الأعمال

تعرف على 10 مزايا تقدمها الخريطة الاستثمارية لرجال الأعمال

الافتتاح الصيفى بقصر باكينجهام يحتفى بفترة حكم الملكة فيكتوريا.. اعرف أبرز المعروضات

الافتتاح الصيفى بقصر باكينجهام يحتفى بفترة حكم الملكة فيكتوريا.. اعرف أبرز المعروضات

شاهد.. إطلاق آلاف الصواريخ فى أمريكا بالذكرى الـ50 لـ"أبولو 11"

شاهد.. إطلاق آلاف الصواريخ فى أمريكا بالذكرى الـ50 لـ"أبولو 11"

بعد التحذير منه.. كيف تمنع تطبيق FaceApp من الوصول إلى صورك دون إذنك؟

بعد التحذير منه.. كيف تمنع تطبيق FaceApp من الوصول إلى صورك دون إذنك؟

هيئة الاستعلامات: منصة حقوق الإنسان نافذة لإبراز الردود على تقرير بعض المنظمات

هيئة الاستعلامات: منصة حقوق الإنسان نافذة لإبراز الردود على تقرير بعض المنظمات

اليوم.. آخر موعد لسداد مقدمات حجز شقق العاصمة الإدارية الجديدة

اليوم.. آخر موعد لسداد مقدمات حجز شقق العاصمة الإدارية الجديدة

فيديو.. الملامح الأولى من فيلم THE KING'S MAN

فيديو.. الملامح الأولى من فيلم THE KING'S MAN

اتحاد الكرة يدرس إسناد قمة الأهلى والزمالك لحكم نهائى أمم أفريقيا

اتحاد الكرة يدرس إسناد قمة الأهلى والزمالك لحكم نهائى أمم أفريقيا

منظومة التأمين الصحى تجدد مطالبتها للمواطنين النزول للتسجيل بوحدات بورسعيد

منظومة التأمين الصحى تجدد مطالبتها للمواطنين النزول للتسجيل بوحدات بورسعيد

محمد رمضان يطرح أغنيته الجديدة مع سعد لمجرد " إنساي"

محمد رمضان يطرح أغنيته الجديدة مع سعد لمجرد " إنساي"

تعرف على قواعد ترتيب رغبات المرحلة الأولى بموقع التنسيق × 10 معلومات

تعرف على قواعد ترتيب رغبات المرحلة الأولى بموقع التنسيق × 10 معلومات

شاهد.. "مباشر قطر" تفضح اتفاق سياسات النظام القطرى مع إسرائيل

شاهد.. "مباشر قطر" تفضح اتفاق سياسات النظام القطرى مع إسرائيل

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة