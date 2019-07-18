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سفير بريطانيا السابق يصف إدارة كلينتون بالفوضوية

الخميس، 18 يوليه 2019 02:20 م
سفير بريطانيا السابق يصف إدارة كلينتون بالفوضوية الرئيس الامريكى الاسبق بيل كلينتون
كتبت: إنجى مجدى

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كشفت صحيفة الديلى تليجراف، عن برقية دبلوماسية تعود إلى التسعينيات، كتبها روبين رينويك، السفير البريطانى فى واشنطن، آنذاك، وصف فيها البيت الأبيض فى ظل إدارة الرئيس الأمريكى بيل كلينتون، بأنه "فوضوى" ويمر بإضطرابات جراء سلسلة الفضائح المتورط فيها الرئيس.

 

وبحسب البرقية التى بعثها رينويك إلى وزارة الخارجية والحكومة البريطانية فى مايو 1994، إذ تولى منصبه كسفير المملكة المتحدة لواشنطن بين عامى 1991 و1995، فإنه وصف كلينتون بأنه رئيس "ضعيف على صعيد السياسة الخارجية" وأنه منشغل بشكل مفرط بآراء وسائل الإعلام.

 

يأتى الكشف عن هذه البرقية فى خضم أزمة دبلوماسية كبيرة وقعت بين الولايات المتحدة وبريطانيا، بعد تسريبات كشفت عن برقية كتبها السفير البريطانى، كيم داروش، حملت انتقادات حادة للرئيس الأمريكى الحالى دونالد ترامب، مما اسفر عن استقالة داروش.

 

 

 


سفير بريطانيا

بيل كلينتون

البيت الابيض

دونالد ترامب

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