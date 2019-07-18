رئيس وزراء اليابان يصف حريق مدينة "كيوتو" بالمروع

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أعلن مسئولون يابانيون ، اليوم الخميس ، ارتفاع حصيلة ضحايا الحريق الذي شب في ستوديو لأفلام الرسوم المتحركة بمدينة "كيوتو" إلى 33 قتيلا.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) أن إخماد الحريق استغرق نحو خمس ساعات ويعتقد أن 70 شخصا كانوا داخل المبنى وقت اندلاع الحريق، مشيرة إلى أنه لا يزال 30 منهم في عداد المفقودين.

وكان شخص قد سكب ما يعتقد أنه بنزين حول الاستوديو، كما يعتقد أن المشتبه به يبلغ من العمر 41 عاما وهو يتلقى العلاج حاليا بأحد المستشفيات نتيجة إصابته في الحريق.

ووصف رئيس الوزراء الياباني شينزو أبي الحريق ب"المروع" كما أعرب عن تعازيه لعائلات الضحايا، وذلك في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".