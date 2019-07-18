"حتى لا تتعرض للاستغلال على شواطئ الإسكندرية".. شاهد هذا الفيديو

الإسكندرية - جاكلين منير

أكد اللواء جمال الدين رشاد، رئيس الادارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، تطبيق عقوبات فورية ورادعة للمخالفين لقوائم الأسعار على الشواطئ، مشددا على تنظيم حملات دورية تفتيشية على الشواطئ.

وتابع "رشاد" أنه جارى تحديد رقم "واتس اب" لتلقى الشكاوى مباشرة على الإدارة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد صباح اليوم، بمقر الإدارة المركزية بمديرية الإسكان بالإسكندرية، حول الإجراءات التى تتخذها الإدارة لموسم الصيف الحالى بعد تولية المسؤلية هذا الأسبوع.

وأشار اللواء جمال الدين رشاد إلى أن الإدارة تتلقى العديد من الشكاوى مباشرة، وتم التعامل الفورى معها عن طريق شكاوى مكتوبة يتم فحصها بدقة وتنظيم حملات للإدارة.

وحول تطبيق غرامات فورية على المخالفين، قال إنه فى ثبوت المخالفة يتم توجيه إنذار ومهلة أسبوع وفى حالة عدم الالتزام سيتم توقيع غرامة 10 آلاف جنيه ومهلة أسبوعين، ثم فى المخالفة مرة أخرى سيتم فسخ التعاقد وعدم التجديد مرة أخرى.

وأكد أن الإدارة لن تتهاون فى حق المواطن وستعمل على حماية المصطافين من الاستغلال، وتوفير كافة الخدمات اللازمة بالشواطئ لراحة المصطافين.