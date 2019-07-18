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حبس مسجل خطر انتحل صفة طبيب لسرقة سيدة كفيفة ببولاق أبو العلا

الخميس، 18 يوليه 2019 10:54 ص
حبس مسجل خطر انتحل صفة طبيب لسرقة سيدة كفيفة ببولاق أبو العلا محكمة-أرشيفية
كتب سليم على

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قررت نيابة بولاق أبو العلا، حبس مسجل خطر ، 4 أيام على ذمة التحقيقات، انتحل صفة طبيب، لسرقة هاتف ومبالغ مالية من سيدة كفيفة ببولاق ابو العلا، وحرر محضر بالواقعة.
 
وكشفت تحقيقات النيابة، تلقى قسم شرطة بولاق، بلاغا من إحدى السيدات كفيفة مُقيمة بدائرة قسم النزهة، بسابقة تعرفها على أحد الأشخاص يعمل طبيب عن طريق موقع التواصل الإجتماعى، فيس بوك ، برنامج خاص بالمكفوفين ، وإتفاقهما على التقابل بإحدى المقاهى بدائرة القسم، وعقب تقابلهما قام بمغافلتها وسرقة هاتفها المحمول ومبلغ 500 جنيه.
 
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، تبين صحة الواقعة وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وتبين أنه مسجل سابق اتهامه فى 32 قضية ومحكوم عليه بالسجن 15 سنة فى قضية "سلاح نارى"، وبحوزته هاتف محمول و مبلغ مالى، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة وأن المبلغ المالى من متحصلات نشاطه الإجرامى، وقرر بإرتكابه 8 وقائع بذات الإسلوب، وأرشد عن المسروقات هواتف محمولة، مشغولات ذهبية، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية واخطرت النيابة العامة للتحقيق.
 
 
 

مباحث القاهرة

بولاق ابو العلا

مسجل خطر

جريمة سرقة

سرقة كفيفة

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