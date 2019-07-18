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ترامب يوفد سيناتور جمهورى رفيع للقاء وزير الخارجية الإيرانى

الخميس، 18 يوليه 2019 10:33 ص
ترامب يوفد سيناتور جمهورى رفيع للقاء وزير الخارجية الإيرانى السيناتور راند بول
كتبت: إنجى مجدى

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كشف مسئولون من الإدارة الأمريكية أن السيناتور الجمهورى الرفيع، راند بول، اقترح على الرئيس الأمريكى دونالد ترامب إرساله كمبعوث له لإيران.

 

وبحسب المسئولون الأربعة الذين تحدثوا لصحيفة "بولتيكو"، الأمريكية، الخميس، فإنه خلال جولة جولف، نهاية الأسبوع الماضى، طلب بول مباركة ترامب لمهمة دبلوماسية حساسة، مقترحا الجلوس مع وزير الخارجية الإيرانى، جواد ظريف، لمد غصن الزيتون بالنيابة عن الرئيس الأمريكى.

 

ويسعى السيناتور الجمهورى لتخفيض حدة التوترات بين البلدين. وبحسب المصادر فإن الرئيس ترامب وافق على الاقتراح.

 

ويتواجد ظريف حاليا فى مدينة نيويورك لحضور اجتماعات الأمم المتحدة وعقد لقاءات خاصة مع الصحفيين وخبراء مراكز الأبحاث. وبحسب الصحيفة فإن احتمال أن يعمل سيناتور كنتاكى كمبعوث دبلوماسى للإدارة الأمريكية أثار قلق العديد من مسؤولى الإدارة الذين يعربون عن قلقهم من أن تدخل بول ربما يتسبب فى تخريب حملة "الضغط القصوى" التى يقودها ترامب ضد طهران.

 

ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان السناتور الأمريكى سيلتقي ظريف. لكن استعداد الرئيس للاستفادة من جهود بول للقاء مسئول إيرانى رفيع هو دليل على كل من نهجه غير التقليدى فى الشؤون الخارجية ورغبته المستمرة، حتى فى ظل إصرار مساعدوه بالضغط على إيران حتى تستسلم لمطالب الولايات المتحدة، لجذب قادة طهران إلى طاولة المفاوضات.

 

 


ايران

الولايات المتحدة

ترامب

نيويورك

راند بول

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