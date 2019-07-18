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تجديد حبس صاحبة شقة واقعة مقتل سيدة السلام 15 يوماً

الخميس، 18 يوليه 2019 02:14 م
تجديد حبس صاحبة شقة واقعة مقتل سيدة السلام 15 يوماً محكمة-أرشيفية
كتب أحمد حسنى

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قرر قاضى المعارضات، بمحكمة جنح السلام، تجديد حبس "مني.ع" صاحبة الشقة التى شهدت مقتل سيدة طعناً بالسلاح الأبيض فى السلام، بتهمة استخدام شقتها فى الأعمال المنافية للآداب والشذوذ، 15 يوماً علي ذمة التحقيقات. 
 
وكشف مصدر بأن المتهمة كانت تدير شقتها للأعمال المنافية للآدب، ولديها صفحات على مواقع التواصل الاجتماعى لاستقطاب راغبى المتعة والشذوذ.
 
وأوضح المصدر بأن عثر بداخل الشقة على فيديوهات خاصة بالأشخاص التى كانت تستدرجهم فى الشقة.
 
تحفظت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، على صاحبة الشقة التى شهدت واقعة مقتل سيدة على يد شاب بمنطقة السلام للوقوف على ملابسات الحادث ونشاط الشقة.
 
ودلت التحريات الأولية لرجال مباحث القاهرة، أن المجنى عليها تدعى "ر.م"، تقيم بمحافظة كفر الشيخ ومطلقة وقدمت منذ شهرين إلى منطقة السلام وأقامت بصحبة صديقة لها شهرتها "شوشو".
 
كان قسم شرطة السلام أول، تلقى بلاغ من الأهالي بالعثور على جثة سيدة داخل شقة، وبالانتقال والفحص تبين أن المجنى عليها مقتولة بعدة طعنات بمناطق متفرقة من الجسم، وتبين أنها تعمل كوافيرة، وتم تشكيل فريق بحث مكبر لكشف غموض الواقعة.
 
 

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