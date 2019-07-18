بومبيو: الحرية الدينية حق عالمى يجب حمايته وتعزيزه فى كل دول العالم

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قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إن الحرية الدينية حق عالمي يجب حمايته وتعزيزه في كل دول العالم.

وأضاف بومبيو - في كلمته خلال مؤتمر الحريات الدينية اليوم الخميس، وفقًا لقناة (الحرة) الأمريكية - :" أن الحرية الدينية هي الحرية الأولى، وعلينا التحدث جميعًا ضد قمعها"، لافتًا إلى أن الحزب الشيوعي الصيني منع ممثلي الأقليات من المشاركة في مؤتمر الحريات الدينية، كما احتجزت الصين أكثر من مليون مسلم في معسكرات اعتقال.

وأوضح أن السلطات الإيرانية تمنع الأقليات الدينية من امتلاك الكتب الدينية، متهمًا طهران بقمع الأقليات الدينية واحتجاز البهائيين.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية قدمت مساعدات مالية للأقليات التي استهدفها تنظيم (داعش) الإرهابي في العراق، كما فرضت قيودًا على قادة عسكريين في بورما بسبب انتهاكاتهم بحق الأقلية المسلمة.

وطالب بومبيو بضرورة مساعدة الأمم المتحدة على جعل الحرية الدينية أولوية في كل دول العالم، مشددًا على ضرورة منع القمع ضد الإنسان بناءً على اعتقاده الديني.

ويُعقد مؤتمر (تعزيز الحريات الدينية والمعتقد) بمقر وزارة الخارجية الأمريكية في واشنطن، بمشاركة كبار ممثلي الحكومات والمنظمات الدولية والزعماء الدينيين ونشطاء المجتمع المدني، حيث يناقش التحديات وتحديد طرق لمحاربة الاضطهاد والتمييز الديني، وضمان احترام أكبر لحرية الدين أو المعتقد.