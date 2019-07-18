سوبر كورة
Ads
الخميس، 18 يوليه 2019 05:27 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عالمية

بومبيو: الحرية الدينية حق عالمى يجب حمايته وتعزيزه فى كل دول العالم

الخميس، 18 يوليه 2019 04:26 م
بومبيو: الحرية الدينية حق عالمى يجب حمايته وتعزيزه فى كل دول العالم بومبيو
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 
قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إن الحرية الدينية حق عالمي يجب حمايته وتعزيزه في كل دول العالم. 
 
وأضاف بومبيو - في كلمته خلال مؤتمر الحريات الدينية اليوم الخميس، وفقًا لقناة (الحرة) الأمريكية - :" أن الحرية الدينية هي الحرية الأولى، وعلينا التحدث جميعًا ضد قمعها"، لافتًا إلى أن الحزب الشيوعي الصيني منع ممثلي الأقليات من المشاركة في مؤتمر الحريات الدينية، كما احتجزت الصين أكثر من مليون مسلم في معسكرات اعتقال. 
 
وأوضح أن السلطات الإيرانية تمنع الأقليات الدينية من امتلاك الكتب الدينية، متهمًا طهران بقمع الأقليات الدينية واحتجاز البهائيين. 
وأشار إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية قدمت مساعدات مالية للأقليات التي استهدفها تنظيم (داعش) الإرهابي في العراق، كما فرضت قيودًا على قادة عسكريين في بورما بسبب انتهاكاتهم بحق الأقلية المسلمة. 
 
وطالب بومبيو بضرورة مساعدة الأمم المتحدة على جعل الحرية الدينية أولوية في كل دول العالم، مشددًا على ضرورة منع القمع ضد الإنسان بناءً على اعتقاده الديني.
 
ويُعقد مؤتمر (تعزيز الحريات الدينية والمعتقد) بمقر وزارة الخارجية الأمريكية في واشنطن، بمشاركة كبار ممثلي الحكومات والمنظمات الدولية والزعماء الدينيين ونشطاء المجتمع المدني، حيث يناقش التحديات وتحديد طرق لمحاربة الاضطهاد والتمييز الديني، وضمان احترام أكبر لحرية الدين أو المعتقد.

الحرية الدينية

بومبيو

الحزب الشيوعي الصيني

الأمم المتحدة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
توقعات بإيرادات تصل لـ200 مليون دولار فى الافتتاحية فيلم The Lion King

توقعات بإيرادات تصل لـ200 مليون دولار فى الافتتاحية فيلم The Lion King

الكاف يختار الغردقة لاستضافة حفل جوائز الأفضل فى أفريقيا لعام 2019

الكاف يختار الغردقة لاستضافة حفل جوائز الأفضل فى أفريقيا لعام 2019

جمال بلماضى يوضح ماذا يقصد بتصريحاته عن الجماهير المصرية

جمال بلماضى يوضح ماذا يقصد بتصريحاته عن الجماهير المصرية

اللجنة المنظمة تعلن تعليمات دخول استاد القاهرة فى نهائى أمم أفريقيا

اللجنة المنظمة تعلن تعليمات دخول استاد القاهرة فى نهائى أمم أفريقيا

سوبر كورة يكشف حقيقة انتقال تريزيجيه إلى سامبدوريا الإيطالى

سوبر كورة يكشف حقيقة انتقال تريزيجيه إلى سامبدوريا الإيطالى

لطلاب الثانوية.. تعرف على قواعد وأسلوب ترتيب اختيارات الطالب × 22 معلومة

لطلاب الثانوية.. تعرف على قواعد وأسلوب ترتيب اختيارات الطالب × 22 معلومة

فيديو.. نجوم الفن يحثون الجماهير على حضور نهائى امم افريقيا 2019

فيديو.. نجوم الفن يحثون الجماهير على حضور نهائى امم افريقيا 2019

رئيس الكاف يشكر مصر والرئيس السيسى على نجاح تنظيم امم افريقيا.. وإنفانتينو: مصر تمتلك بنية تحتية رائعة ونرفض نغمة استعمار الاتحاد الأفريقى.. وأبوريدة: قدمنا رسالة للعالم بأن الكرة الأفريقية تقارب بين الشعوب

رئيس الكاف يشكر مصر والرئيس السيسى على نجاح تنظيم امم افريقيا.. وإنفانتينو: مصر تمتلك بنية تحتية رائعة ونرفض نغمة استعمار الاتحاد الأفريقى.. وأبوريدة: قدمنا رسالة للعالم بأن الكرة الأفريقية تقارب بين الشعوب

السنغال ضد الجزائر.. تعزيزات أمنية مشددة فى فرنسا بسبب جماهير "الخضر"

السنغال ضد الجزائر.. تعزيزات أمنية مشددة فى فرنسا بسبب جماهير "الخضر"

"عشان محدش يضحك عليك".. اعرف عقوبة من يمتنع عن تسليم فاتورة تثبت شراء السلع

"عشان محدش يضحك عليك".. اعرف عقوبة من يمتنع عن تسليم فاتورة تثبت شراء السلع

لطلاب التنسيق.. اعرف شروط الالتحاق بأقسام آداب عين شمس فى 2019 - 2020

لطلاب التنسيق.. اعرف شروط الالتحاق بأقسام آداب عين شمس فى 2019 - 2020

صحيفة جزائرية: رئيس الجزائر المؤقت يصل مصر اليوم لحضور نهائى افريقيا

صحيفة جزائرية: رئيس الجزائر المؤقت يصل مصر اليوم لحضور نهائى افريقيا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة