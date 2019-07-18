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بدء منظومة التشغيل الآنى فى مرحلتها التجريبية للتراكى بميناء دمياط

الخميس، 18 يوليه 2019 03:26 م
بدء منظومة التشغيل الآنى فى مرحلتها التجريبية للتراكى بميناء دمياط ميناء دمياط
دمياط - عبده عبد البارى

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بدأ ميناء دمياط، اليوم الخميس، فى تطبيق التشغيل التجريبى لنظام التشغيل الآنى لحركة السفن ( Just In Time Operation ) على عدد 2 سفينة بضائع عامة وفى انتظار وصولهما للميناء وتراكيهما خلال الـ24 ساعة القادمة .

وأكد الربان طارق شاهين رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط، أن نظام التشغيل الآنى هو نظام يهدف إلى أداء جميع الأعمال المطلوبة فى الوقت المحدد، وبتطبيقه على عملية تشغيل السفن سيتم إبلاغ السفينة القادمة إلى الميناء بالوقت المحدد للتراكى على الرصيف وكذا إبلاغ السفينة المتراكية بالوقت المحدد للمغادرة.

وأوضح، إلى أن هذا النظام يهدف إلى تقليل الوقت الذى تقضيه السفينة فى الانتظار قبل دخول الميناء وخفض الانبعاثات الضارة بالبيئة وخفض تكاليف التشغيل ، حيث يلتزم الوكيل الملاحى للسفينة بتقديم طلب التراكى والإبلاغ عن موعد وصول السفينة بمدة لا تقل عن 72 ساعة ثم إعادة التأكيد بمدة لا تقل عن 24 ساعة، وتلتزم شركة الشحن والتفريغ بإنهاء جميع إجراءات طلب الشحن أو التفريغ بمدة لا تقل عن 24 ساعة.

وفى ذات الوقت تقوم هيئة الميناء بإبلاغ السفينة القادمة برقم الرصيف المخطط لاستقبالها مسبقاً، مع إبلاغ السفينة المتراكية بموعد المغادرة الفعلى طبقاً للمعدلات المعيارية المقررة، وهو الأمر الذى سيؤدى إلى توفير الوقت و خفض التكاليف وتقليل الانبعاثات الضارة من السفن بالميناء، وما لذلك من مزايا عديدة وفوائد مرجوة لصناعة النقل البحرى والحفاظ على البيئة وانتظار السفن وبالتالى التكلفة ودوره فى تحقيق التنمية المستدامة كما أن هذا النظام مازال قيد الدراسة فى المنظمة البحرية الدولية وبالنجاح فى تنفيذه ستكون ميناء دمياط من أوائل الموانئ فى العالم فى تطبيقه حتى قبل أن تقره المنظمة .

 

 

 


منظومة التشغيل الآنى

ميناء دمياط

دمياط

السفن

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