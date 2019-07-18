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انتبه.. وضع الحليب تحت الضوء يخفض الفيتامينات

الخميس، 18 يوليه 2019 01:30 ص
انتبه.. وضع الحليب تحت الضوء يخفض الفيتامينات اللبن
كتب بيتر إبراهيم

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كشفت دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون أمريكيون أن حليب الأبقار عندما يتم وضعه تحت الضوء الاصطناعى أو الشمس ينقص بشكل كبير فى العناصر الغذائية الحيوية.

ووفقاً للموقع الطبى الأمريكى “HealthDayNews”، أظهرت الدراسات الحديثة أن الأنوار الداخلية يمكن أن تؤدى إلى إضعاف النكهة والطعم والعناصر الغذائية التى نحبها فى اللبن.

وتعتمد الأسر على العناصر البيضاء لتوفير العناصر الغذائية مثل البروتينات والفيتامينات أ (للدفاعات المناعية والبصر)، د (للعظام والأسنان) و(B2 للبشرة والأعصاب الصحية).

ولكن ماذا لو لم يكن نصف هذا الخير موجودًا، لأن الطاقة المنبعثة من الضوء قد دمرت العناصر الغذائية الحساسة للحليب؟

ووجد الباحثون أنه بعد 16 ساعة من التعرض للضوء فى الأماكن المغلقة، فقد الحليب 49% من فيتاميناته.

وأوضح الباحثون أن الحليب كامل الدسم أكثر قوة من الحليب منزوع الدسم لأنه غير شفاف، كما وجدوا أن الحليب كامل الدسم يتطلب أكثر من 50 ساعة من الجلوس تحت الضوء الكامل لإظهار نفس القدر من التدهور.

 


اللبن

منتجات الألبان

الضوء واللبن

تعرض اللبن للضوء

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