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السياحة والمصايف: عدم تجديد التعاقد مع المخالفين ولن نسمح بحجب رؤية البحر

الخميس، 18 يوليه 2019 12:48 م
السياحة والمصايف: عدم تجديد التعاقد مع المخالفين ولن نسمح بحجب رؤية البحر اللواء جمال الدين رشاد رئيس الادارة المركزية للسياحة و المصايف
الاسكندرية جاكلين منير

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أكد اللواء  جمال الدين رشاد ، رئيس الادارة المركزية للسياحة و المصايف بالإسكندرية أنه لن يسمح ابدا بحجب الرؤية عن البحر ، مشيرا الى أن كلف بمراجعة العقود الاصلية لكافة تعاقدات الشواطئ لمراجعة التعديات التى من شأنها حجب الرؤية ، مشيرا إلى أنه لن يتم  تجديد التعاقد فى حالة التعديات لحجب الرؤية أو التوسع بشكل غير قانونى لمستغل الشاطئ سواء بالتوسع الافقى او بناء ادوار اضافية  ؛ مؤكدا على شن حملات ازالة فورية للتعديات غير القانونية. 
 
 
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد صباح اليوم بمقر الادارة المركزية بمديرية الإسكان بالإسكندرية،حول الاجراءات التى تتخذها الإدارة لموسم الصيف الحالى بعد تولية المسؤولية هذا الأسبوع.
 
وأكد دراسة زيادة عدد الشواطئ المجانية حيث بلغ عددها حاليا 10 شواطئ ، كما اكد على رفع كفاءة الخدمات على الشواطئ المجانية لتضاهى الشواطئ الاخرى من حيث النظافة و دورات المياه.
 
وحول تطبيق كود موحد للشواطئ ، أكد أنه جارى دراسة كود موحد لكل الشواطئ سيتم الزام مستغلى الشواطئ به بعد الاتفاق عليه و تحديده بالتنسيق مع لجنة التنسيق الحضارى.
 
وحول تأمين الشواطئ أكد على ان الشواطئ تم تأمينها من خلال إلزام مستغلى الشواطئ  بوضع كاميرات مراقبة مشيرا إلى أنه جارى التنسيق مع مديرية الأمن لتوفير الأمن على الشواطئ ، ووضع اشتراطات للعاملين بالشواطئ و تواجد نقط أمنية ثابتة أو متحركة على الشواطئ لتأمين المصطافين.
 
وأكد أن الإدارة خدمية و سوف يتم العمل على رفع كفاءة الخدمات ، من خلال حملات تفتيشية على الشواطئ لضبط أى مخالفة و التصدى لها فورا.
 
 

الاسكندرية

السياحة و المصايف

شواطئ الاسكندرية

الشواطئ المجانية

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