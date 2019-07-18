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الرئيس الجزائرى المؤقت يصل القاهرة لحضور نهائى أمم أفريقيا

الخميس، 18 يوليه 2019 12:51 م
الرئيس الجزائرى المؤقت يصل القاهرة لحضور نهائى أمم أفريقيا الرئيس الجزائرى المؤقت عبد القادر بن صالح
كتبت رحاب نبيل

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وصل مطار القاهرة الدولى، قبل قليل، الرئيس الجزائرى المؤقت عبد القادر بن صالح، فى زيارة للبلاد سيحضر خلالها المباراة النهائية فى بطولة كأس الأمم الأفريقية، التى تجمع منتخب بلاده الجزائر والسنغال، والمحدد لها غداً الجمعة باستاد القاهرة.

وصعد منتخب الجزائر إلي نهائى بطولة كأس الأمم الأفريقية للمرة الثالثة فى تاريخه بعد فوزه على نيجيريا بهدفين مقابل هدف واحد، فى المباراة التى جمعتهما باستاد القاهرة ضمن منافسات الدور نصف النهائى.

وسجل لمنتخب الجزائر المدافع النيجيرى ويليام إيكونج فى مرماه عن طريق الخطأ فى الدقيقة 40، ورياض محرز فى الوقت بدل الضائع، بينما أحرز لمنتخب نيجيريا أوديون إيجالو فى الدقيقة 71 من ركلة جزاء.


الرئيس الجزائري المؤقت

نهائي افريقيا

مطار القاهرة

عبد القادر بن صالح

الجزائر ضد السنغال

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