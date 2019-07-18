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التحفظ على 12 ألف عبوة دواء بيطرى فاسدة بالإسكندرية

الخميس، 18 يوليه 2019 12:55 م
التحفظ على 12 ألف عبوة دواء بيطرى فاسدة بالإسكندرية حبس-ارشيفية
الإسكندرية - أسماء على بدر

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قررت نيابة العامرية اول بالإسكندرية، التحفظ على 12 ألف عبوة من الأدوية والمستحضرات البيطرية منتهية الصلاحية وغير صالحة للإستخدام، داخل مخزن أعلاف بدون مرخص، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وحجز مالكة المضبوطات على ذمة التحقيقات بتهمة الغش التجارى. 
 
تلقى اللواء محمد الشريف، مدير أمن الإسكندرية، إخطاراً من ضباط إدارة شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بورود معلومات سرية اكدتها التحريات، بقيام مالكة مخزن أعلاف غير مرخص، كائن بدائرة قسم شرطة أول العامرية، بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الغش التجارى، وبحوزتها كميات كبيرة من الأدوية والمستحضرات البيطرية منتهية الصلاحية وغير صالحة للإستخدام. 
 
عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المخزن المشار إليها، وضبط 12314 عبوة أدوية بيطرية متنوعة جميعها منتهية الصلاحية وغير صالحة للإستخدام، تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.
 

الاسكندريه

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