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البكينى تكميم صيحة جديدة لكن اعرف عيوبها من الدكتور أحمد السبكى

الخميس، 18 يوليه 2019 01:17 م
البكينى تكميم صيحة جديدة لكن اعرف عيوبها من الدكتور أحمد السبكى الدكتور أحمد السبكى
تقرير خاص

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ظهرت مؤخرا العديد من الإعلانات فى مواقع التواصل الاجتماعى عن العديد من الجراحات تحت مسميات عديدة منها المينى تكميم أو البكينى تكميم، وأحيانا ينحاز لها المرضى دون معرفة عيوب تلك الجراحات ونتائجها.

الدكتور أحمد السبكى استشارى جراحة السمنة والسكر والتجميل، ورئيس الرابطة العربية لجراحات السمنة والسكر، وعضو الفيدرالية الدولية لجراحة السمنة، يوضح فى التقرير التالى عيوب جراحات البكينى تكميم وغيرها من جراحات السمنة التى انتشرت فى الآونة الاخيرة.

وأكد الدكتور أحمد السبكى فى حديثه لـ"اليوم السابع" أن جراحات السمنة تتم وفقاً لمعايير دولية نسير عليها جميعا، لكن لو تواجدت فكرة من الممكن أن تؤثر على عنصر الأمان فى جراحات السمنة لا يمكن أن نأخذ بها، فهناك الكثير من الافكار التي ظهرت مؤخرا من الممكن أن تكون نظرياً مرضية لكن نتائجها العملية غير مرضية على الإطلاق، مثل جراحات المينى تكميم أو البكينى تكميم، والتى تتم عن طريق دخول المنظار من فتحة البكينى من أسفل البطن بعيدا عن المعدة، وبأدوات المنظار يتم الوصول إلى المعدة.

معلومات يجب ان تعرفها عن الميني تكميم أو البكيني تكميم
معلومات يجب ان تعرفها عن الميني تكميم أو البكيني تكميم

 

عيوب عملية البكينى تكميم

واستطرد الدكتور السبكى حديثه قائلا إن نتيجة العملية تكون غير مرضية نظراً لصعوبتها الشديدة، حيث يمر بالأمعاء وبالعديد من الأجهزة الأخرى، ما يشكل خطراً على المريض، فلا يصح أن نضحى بالأمان فى جراحة السمنة فى سبيل إخفاء الجرح أسفل فتحة البكينى.

3 عيوب لجراحة التكميم بفتحة واحدة او Single port
3 عيوب لجراحة التكميم بفتحة واحدة أو Single port

 

التكميم بفتحة واحدة أو Single port:

وأشار إلى أن هناك أيضا من يروج لفكرة التكميم بفتحة واحدة أو Single port ، وقال: كنت من أوائل من قام بإجراء هذه الفكرة، كنوع من التحدى وأثبت نتائجه لكن لم نعمل بها، لأنها تأخذ وقت أطول ولها أدوات مخصصة عالية التكلفة.

وفى النهاية أكد الدكتور أحمد السبكى أن هناك الكثير من الأفكار المبتكرة التى تظهر يوماً بعد يوم، لكن علينا أولا ألا نجازف بعنصر الأمان على حساب صيحات جديدة غير مضمونة النتائج.

ولمزيد من المعلومات والنصائح الطبية فى مجال طب جراحات السمنة والسكر يمكنك الاطلاع على صفحة مراكز الدكتور أحمد السبكى عبر "فيس بوك":

أ. د/ أحمد السبكى استشارى

https://www.facebook.com/dr.elsobky/

والمواقع الإلكترونية لمراكز الدكتور أحمد السبكي :

https://drahmedelsobky.net

https://drelsobkybeautyclinic.com

 

عناوين المراكز:

الفيرمونت: ابراج سيتي كورنيش النيل - البرج الشمالي - الدور الثاني بالمول - القاهرة.

- 14 شارع النخيل من عبد المنعم رياض - المهندسين.

- 107 شارع الثورة - مصر الجديدة.

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البريد الإلكتروني :medical@dworldf.com


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السكر

البكيني تكميم

الميني بكيني

المنظار

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