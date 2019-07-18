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"الأنفاق" تطالب الشركة الكندية المنفذة لـ"المونوريل" بتعديل أسعار التنفيذ

الخميس، 18 يوليه 2019 08:00 ص
"الأنفاق" تطالب الشركة الكندية المنفذة لـ"المونوريل" بتعديل أسعار التنفيذ المونوريل
كتب رضا حبيشى

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كشفت مصادر مسئولة بالهيئة القومية للأنفاق، أن الهيئة طالبت شركة بومباردييه الكندية الفائزة بتنفيذ مشروعى مونوريل العاصمة الإدارية و6 أكتوبر بإجراء تعديلات فى معادلة أسعار التنفيذ فيما يخص بنود فروق الأسعار التى يتم تطبيقها طوال سنوات تنفيذ المشروع.

وأضافت المصادر لليوم السابع، أن الهيئة تتفاوض مع مسئولى الشركة لتعديل بعض البنود فى العرض المالى الخاص بتكلفة المشروع، تمهيدا لتوقيع التعاقد معها لتنفيذ المشروعين، إلا أن المفاوضات تشهد بطئ بسبب تمسك الشركة الكندية ببنود  فروق الأسعار التى يتم الاحتساب إليها خلال فترة تنفيذ المشروعين.

ومونوريل العاصمة الإدارية يمتد بطول 52 كم شاملا 22 محطة هى (الاستاد – هشام بركات – نورى خطاب – الحى السابع – ذاكر حسين – المنطقة الحرة – المشير طنطاوي – كايرو فيستيفال – الشويفات – المستشفى الجوى – حى النرجس – محمد نجيب – الجامعة الأمريكية – إعمار – ميدان النافورة – البروة – الدائري الأوسطى – محمد بن زايد – الدائرى الإقليمى – فندق الماسة – حى الوزارات – العاصمة الإدارية).

ومونوريل 6 أكتوبر يمتد بطول 35 كم من 6 أكتوبر والشيخ زايد بالقاهرة عبر محور 26 يوليو، رابطا مع الخط الثالث للمترو فى محطة بولاق الدكرور بالمرحلة الثالثة من الخط الثالث الجارى تنفيذها، ويشمل 10 محطات هى (المنطقة الصناعية بمدينة 6 أكتوبر - جامع الحصرى - محطة أكتوبر - ميدان جهينة - محطة زايد - هايبر - محطة طريق إسكندرية الصحراوى - المنصورية - محطة الطريق الدائرى - جامعة الدول العربية).


مونوريل العاصمة الادارية

مونوريل 6 اكتوبر

الهيئة القومية للانفاق

المونوريل

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