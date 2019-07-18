اختتام البرنامج التدريبى للجنة السلامة والصحة بالتأمين الصحى فى بنى سويف

بنى سويف : هانى فتحى

اختتم فرع هيئة التأمين الصحي بمحافظة بنى سويف، اليوم الخميس، البرنامج التدريبيي للجنة السلامة والصحه المهنية.

وقال الدكتور سيف الدين عبد الشكور، مدير فرع التامين الصحى بمحافظة بنى سويف، إن البرنامج التدريبى استهدف مديري الإدارات من أعضاء لجنة السلامة والصحة المهنية، مشيرا إلى أنه حاضر فى اليوم الأخيرالمهندسة نهى سيد عباس مفتش السلامة والصحة المهنية بمديرية القوى العاملة ببنى سويف محاضرة بعنوان "المخاطر الفيزيائية" والمحاضرة الثانية حاضر فيها الدكتور كيرلس منير نسيم مدرس مساعد كلية الطب بنى سويف بعنوان "الإسعافات الاولية".

وأكد مدير الفرع فى بيان له أن البرنامج التدريبي أقيم على مدار أربعة أيام، مشيرا إلى أن المستهد (19) من العاملين.