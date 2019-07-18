سوبر كورة
Ads
الخميس، 18 يوليه 2019 05:44 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار المحافظات

اختتام البرنامج التدريبى للجنة السلامة والصحة بالتأمين الصحى فى بنى سويف

الخميس، 18 يوليه 2019 04:51 م
اختتام البرنامج التدريبى للجنة السلامة والصحة بالتأمين الصحى فى بنى سويف البرنامج التدريبى للجنة السلامة والصحة بالتأمين الصحى فى بنى سويف
بنى سويف : هانى فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
اختتم فرع هيئة التأمين الصحي بمحافظة بنى سويف، اليوم الخميس، البرنامج التدريبيي للجنة السلامة والصحه المهنية.
 
وقال الدكتور سيف الدين عبد الشكور، مدير فرع التامين الصحى بمحافظة بنى سويف، إن البرنامج التدريبى استهدف مديري الإدارات من أعضاء لجنة السلامة والصحة المهنية، مشيرا إلى أنه حاضر فى اليوم الأخيرالمهندسة نهى سيد عباس مفتش السلامة والصحة المهنية بمديرية القوى العاملة ببنى سويف محاضرة بعنوان "المخاطر الفيزيائية" والمحاضرة الثانية حاضر فيها الدكتور كيرلس منير نسيم مدرس مساعد كلية الطب بنى سويف بعنوان "الإسعافات الاولية".
 
وأكد مدير الفرع فى بيان له أن البرنامج التدريبي أقيم على مدار أربعة أيام، مشيرا إلى أن المستهد (19) من العاملين.
 
WhatsApp Image 2019-07-18 at 3.06.44 PM

 


بنى سويف

التأمين الصحي بنى سويف

صحة بنى سويف

السلامة المهنية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

قيادات بورسعيد تتسابق على التسجيل فى منظومة التأمين الصحى الجديدة.. المحافظ والسكرتير العام ووكلاء الوزارة ورؤساء الأحياء أبرز المشتركين.. أكثر من 70 ألف أسرة تسجل فى المنظومة وإجراء 160 عملية..صور

الخميس، 18 يوليه 2019 03:00 م

اعرف دور غرفة عمليات متابعة منظومة التأمين الصحى الشامل ببورسعيد × 6 معلومات

الخميس، 18 يوليه 2019 12:14 م

"بشائر التأمين الصحى الشامل".. 200 ألف مواطن حصلوا على خدمات بالمستشفيات.. وإجراء 160 عملية جراحية للمنتفعين.. وكول سنتر للرد على استفسارات المواطنين.. والمحافظ وقيادات المحافظة سجلوا بالمنظومة الجديدة

الخميس، 18 يوليه 2019 08:00 ص

التأمين الصحى: النظام الجديد يؤمن علاج الفرد والأسرة من عمليات ورعاية وأدوية

الخميس، 18 يوليه 2019 01:01 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
توقعات بإيرادات تصل لـ200 مليون دولار فى الافتتاحية فيلم The Lion King

توقعات بإيرادات تصل لـ200 مليون دولار فى الافتتاحية فيلم The Lion King

الكاف يختار الغردقة لاستضافة حفل جوائز الأفضل فى أفريقيا لعام 2019

الكاف يختار الغردقة لاستضافة حفل جوائز الأفضل فى أفريقيا لعام 2019

جمال بلماضى يوضح ماذا يقصد بتصريحاته عن الجماهير المصرية

جمال بلماضى يوضح ماذا يقصد بتصريحاته عن الجماهير المصرية

اللجنة المنظمة تعلن تعليمات دخول استاد القاهرة فى نهائى أمم أفريقيا

اللجنة المنظمة تعلن تعليمات دخول استاد القاهرة فى نهائى أمم أفريقيا

سوبر كورة يكشف حقيقة انتقال تريزيجيه إلى سامبدوريا الإيطالى

سوبر كورة يكشف حقيقة انتقال تريزيجيه إلى سامبدوريا الإيطالى

لطلاب الثانوية.. تعرف على قواعد وأسلوب ترتيب اختيارات الطالب × 22 معلومة

لطلاب الثانوية.. تعرف على قواعد وأسلوب ترتيب اختيارات الطالب × 22 معلومة

فيديو.. نجوم الفن يحثون الجماهير على حضور نهائى امم افريقيا 2019

فيديو.. نجوم الفن يحثون الجماهير على حضور نهائى امم افريقيا 2019

رئيس الكاف يشكر مصر والرئيس السيسى على نجاح تنظيم امم افريقيا.. وإنفانتينو: مصر تمتلك بنية تحتية رائعة ونرفض نغمة استعمار الاتحاد الأفريقى.. وأبوريدة: قدمنا رسالة للعالم بأن الكرة الأفريقية تقارب بين الشعوب

رئيس الكاف يشكر مصر والرئيس السيسى على نجاح تنظيم امم افريقيا.. وإنفانتينو: مصر تمتلك بنية تحتية رائعة ونرفض نغمة استعمار الاتحاد الأفريقى.. وأبوريدة: قدمنا رسالة للعالم بأن الكرة الأفريقية تقارب بين الشعوب

السنغال ضد الجزائر.. تعزيزات أمنية مشددة فى فرنسا بسبب جماهير "الخضر"

السنغال ضد الجزائر.. تعزيزات أمنية مشددة فى فرنسا بسبب جماهير "الخضر"

"عشان محدش يضحك عليك".. اعرف عقوبة من يمتنع عن تسليم فاتورة تثبت شراء السلع

"عشان محدش يضحك عليك".. اعرف عقوبة من يمتنع عن تسليم فاتورة تثبت شراء السلع

لطلاب التنسيق.. اعرف شروط الالتحاق بأقسام آداب عين شمس فى 2019 - 2020

لطلاب التنسيق.. اعرف شروط الالتحاق بأقسام آداب عين شمس فى 2019 - 2020

صحيفة جزائرية: رئيس الجزائر المؤقت يصل مصر اليوم لحضور نهائى افريقيا

صحيفة جزائرية: رئيس الجزائر المؤقت يصل مصر اليوم لحضور نهائى افريقيا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة