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إنشاء مجزر ووحدة بيطرية بقرية غزالة التابعة لمركز السنبلاوين

الخميس، 18 يوليه 2019 11:07 ص
إنشاء مجزر ووحدة بيطرية بقرية غزالة التابعة لمركز السنبلاوين تحصين الماشيه بوحدات الطب البيطرى-ارشيفية
الدقهلية - سارة الباز

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أعلن الدكتور عبد المنعم المنجى، مدير مديرية الطب البيطري بالدقهلية عن نجاح القافلة العلاجية البيطرية المجانية بقرية غزالة التابعة لمركز السنبلاوين في علاج 2000 حالة تقريبا من القرية وأجوارها،والتى تهدف إلى تحقيق التوعية الإرشادية والتواصل المباشر مع أهالي قرية غزالة وما حولها. 
 
وأشار " المنجي " إلى أنه قد تمت مناقشة طرق التربية الحديثة، وشرح نظام تبريد وتهوية المزارع بما يتوافق مع الارتفاع فى درجات الحرارة المستمرة، والتي قد تؤدى إلى زيادة فى عدد حالات النفوق إذا لم يتم التعامل معها بالطريقة الصحيحة.
 
وتقدم 25 مربيا بالقرية للحصول على قروض ميسرة ما بين أصحاب مزارع يرغبون فى توسعة نشاطهم، ومواطنين يرغبون فى بدء مشاريع التربية الحيوانية والداجنة .
 
وقام أحد المواطنين بالتبرع بقطعة أرض لبناء مجزر بالقرية، ووحدة بيطرية خدمة منه للصالح العام، وسوف يتم الانتهاء من إجراءاتها سريعا لتقديم خدماتهما في أسرع وقت، كما تم التنسيق لعمل يوم رش جماعي مجاني بالقرية الأسبوع المقبل بالتنسيق مع الوحدة الصحية والجمعية الزراعية.
 
 

الطب البيطري

الدقهلية

غزالة

قافلة بيطرية

مزارع

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