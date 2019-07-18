سوبر كورة
Ads
الخميس، 18 يوليه 2019 04:09 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار المحافظات

إصابة 15 شخصا فى انقلاب ميكروباص بالطريق الصحراوى الغربى بالمنيا

الخميس، 18 يوليه 2019 03:06 م
إصابة 15 شخصا فى انقلاب ميكروباص بالطريق الصحراوى الغربى بالمنيا انقلاب سيارة - ارشيفية
المنيا فريق المحافظات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أصيب 15 شخصًا، اليوم الخميس، إثر انقلاب سيارة ميكروباص كانوا يستقلونها بالطريق الصحراوى الغربى بالمنيا، كانت فى طريقها من القاهرة إلى أسيوط.
 
تلقى اللواء مجدى عامر مدير أمن المنيا، إخطارًا من العميد مجدى سالم مدير المباحث الجنائية بوقوع حادث انقلاب سيارة ووجود مصابين، وعلى الفور توجهت قوة أمنية وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.
 
تبين أن الحادث وقع بين قريتي شوشة و قرية 8، مما أسفر عن إصابة 15 شخصًا، غالبيتهم من محافظة أسيوط، وانقلبت بهم السيارة نتيجة إنفجار الإطار الأمامى الأيسر، وتم نقلهم إلى مستشفى المنيا العام، وتراوحت إصاباتهم ما بين كسور وكدمات بمختلف أنحاء الجسم، وتم نقلهم للمستشفى العام والتأمين الصحى.
 
تحرر عن الحادث المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيق.
 

حادث المنيا

الطريق الغربي بالمنيا

مصابي المنيا

أمن المنيا

الإسعاف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
جمال بلماضى يوضح ماذا يقصد بتصريحاته عن الجماهير المصرية

جمال بلماضى يوضح ماذا يقصد بتصريحاته عن الجماهير المصرية

اللجنة المنظمة تعلن تعليمات دخول استاد القاهرة فى نهائى أمم أفريقيا

اللجنة المنظمة تعلن تعليمات دخول استاد القاهرة فى نهائى أمم أفريقيا

سوبر كورة يكشف حقيقة انتقال تريزيجيه إلى سامبدوريا الإيطالى

سوبر كورة يكشف حقيقة انتقال تريزيجيه إلى سامبدوريا الإيطالى

لطلاب الثانوية.. تعرف على قواعد وأسلوب ترتيب اختيارات الطالب × 22 معلومة

لطلاب الثانوية.. تعرف على قواعد وأسلوب ترتيب اختيارات الطالب × 22 معلومة

فيديو.. نجوم الفن يحثون الجماهير على حضور نهائى امم افريقيا 2019

فيديو.. نجوم الفن يحثون الجماهير على حضور نهائى امم افريقيا 2019

رئيس الكاف يشكر مصر والرئيس السيسى على نجاح تنظيم امم افريقيا.. وإنفانتينو: مصر تمتلك بنية تحتية رائعة ونرفض نغمة استعمار الاتحاد الأفريقى.. وأبوريدة: قدمنا رسالة للعالم بأن الكرة الأفريقية تقارب بين الشعوب

رئيس الكاف يشكر مصر والرئيس السيسى على نجاح تنظيم امم افريقيا.. وإنفانتينو: مصر تمتلك بنية تحتية رائعة ونرفض نغمة استعمار الاتحاد الأفريقى.. وأبوريدة: قدمنا رسالة للعالم بأن الكرة الأفريقية تقارب بين الشعوب

السنغال ضد الجزائر.. تعزيزات أمنية مشددة فى فرنسا بسبب جماهير "الخضر"

السنغال ضد الجزائر.. تعزيزات أمنية مشددة فى فرنسا بسبب جماهير "الخضر"

"عشان محدش يضحك عليك".. اعرف عقوبة من يمتنع عن تسليم فاتورة تثبت شراء السلع

"عشان محدش يضحك عليك".. اعرف عقوبة من يمتنع عن تسليم فاتورة تثبت شراء السلع

لطلاب التنسيق.. اعرف شروط الالتحاق بأقسام آداب عين شمس فى 2019 - 2020

لطلاب التنسيق.. اعرف شروط الالتحاق بأقسام آداب عين شمس فى 2019 - 2020

صحيفة جزائرية: رئيس الجزائر المؤقت يصل مصر اليوم لحضور نهائى افريقيا

صحيفة جزائرية: رئيس الجزائر المؤقت يصل مصر اليوم لحضور نهائى افريقيا

وفاة الفنان شوقى طنطاوى.. ومحمد صبحى ينعيه: "ستظل فى قلبى"

وفاة الفنان شوقى طنطاوى.. ومحمد صبحى ينعيه: "ستظل فى قلبى"

«الانعقاد الرابع» للنواب.. دور اقتحام الملفات الساخنة.. 156 مشروع قانون أقرها المجلس دور الانعقاد العادى الرابع.. وحجم القطاعات التى تُغطيها التشريعات يعكس توجهات القيادة السياسية نحو الإصلاح التشريعى الشامل

«الانعقاد الرابع» للنواب.. دور اقتحام الملفات الساخنة.. 156 مشروع قانون أقرها المجلس دور الانعقاد العادى الرابع.. وحجم القطاعات التى تُغطيها التشريعات يعكس توجهات القيادة السياسية نحو الإصلاح التشريعى الشامل

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة