إصابة 15 شخصا فى انقلاب ميكروباص بالطريق الصحراوى الغربى بالمنيا

المنيا فريق المحافظات

أصيب 15 شخصًا، اليوم الخميس، إثر انقلاب سيارة ميكروباص كانوا يستقلونها بالطريق الصحراوى الغربى بالمنيا، كانت فى طريقها من القاهرة إلى أسيوط.

تلقى اللواء مجدى عامر مدير أمن المنيا، إخطارًا من العميد مجدى سالم مدير المباحث الجنائية بوقوع حادث انقلاب سيارة ووجود مصابين، وعلى الفور توجهت قوة أمنية وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.

تبين أن الحادث وقع بين قريتي شوشة و قرية 8، مما أسفر عن إصابة 15 شخصًا، غالبيتهم من محافظة أسيوط، وانقلبت بهم السيارة نتيجة إنفجار الإطار الأمامى الأيسر، وتم نقلهم إلى مستشفى المنيا العام، وتراوحت إصاباتهم ما بين كسور وكدمات بمختلف أنحاء الجسم، وتم نقلهم للمستشفى العام والتأمين الصحى.

تحرر عن الحادث المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيق.