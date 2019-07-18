أوكرانيا تفرض رسوما على استيراد الديزل والغاز المسال من روسيا

كتب وكالات

أعلن أندريه غيروس ممثل الرئيس فلاديمير زيلينسكى فى مجلس الوزراء، أن حكومة البلاد فرضت رسوما خاصة على استيراد وقود الديزل والغاز المسال من روسيا، بحسب "روسيا اليوم".

وأشار المسؤول فى صفحته على "فيسبوك"، إلى أن مجلس الوزراء تبنى هذا القرار أمس الأربعاء ردا على "توسيع العقوبات الاقتصادية الروسية".

وأضاف: "سيكون مقدار الرسوم الخاصة على وقود الديزل الذى يجرى توريده عبر خطوط الأنابيب، 3,75% اعتبارا من 1 أغسطس الحالى و4.0% اعتبارات من 1 أكتوبر. وستبلغ الرسوم الخاصة على توريدات الغاز المسال 1,75% و 3,0% تباعا".

وأوضح غيروس أن هذا الإجراء لن يؤثر على أسعار التجزئة فى محطات الوقود فى البلاد، وكانت الحكومة الروسية قد فرضت فى يونيو الماضى قيودا صارمة على توريد الوقود إلى أوكرانيا، بينها البنزين والديزل والبروبان والبوتان والفحم وأنواع أخرى، ردا على توسيعها المستمر للعقوبات ضد روسيا.ش