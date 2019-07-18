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أمين عام وزراء الداخلية العرب: يجب التنسيق بين الأجهزة المختصة بالحدود

الخميس، 18 يوليه 2019 03:04 ص
أمين عام وزراء الداخلية العرب: يجب التنسيق بين الأجهزة المختصة بالحدود الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب الدكتور محمد بن علي كومان
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أكد الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب الدكتور محمد بن علي كومان، أهمية التنسيق بين الأجهزة العاملة في مجال الحدود والمنافذ -خاصة جهازا الأمن والجمارك- لتحقيق الأمان للدول العربية.

 

وشدد كومان، في تصريح خاص لموفدة وكالة أنباء الشرق الأوسط في تونس، أمس الأربعاء، على هامش الاجتماع المشترك الثالث لرؤساء أجهزة أمن الحدود والمطارات والموانئ وأجهزة الجمارك في الدول العربية، أهمية الحدود في مكافحة الجريمة، مشيرًا إلى أن العديد من الإرهابيين وتجار المخدرات دائمًا ما يستخدمون الحدود كوسيلة لتهريب الممنوعات أو المحظورات.

 

واعتبر كومان أن اجتماع اليوم يمثل خطوة مهمة للتعاون البنّاء بين أجهزة أمن الحدود والمطارات والموانئ وأجهزة الجمارك في الدول العربية، منوهًا بأنه سيتم عقد اجتماعات أخرى في هذا المجال لتعزيز التعاون الأمني العربي.

 

من جهته، أكد مدير عام حرس الحدود بالسعودية رئيس الاجتماع الفريق عواد بن عيد البلوي أن المملكة العربية السعودية تدرك أهمية أمن الحدود والمطارات والموانئ، باعتبارها الحصن الذي يحمي البلاد من كل التهديدات الإجرامية الخارجية التي تقوم بها عصابات الجريمة المنظمة من تهريب المخدرات والأسلحة والمتفجرات وكذلك الإتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية وعمليات انتقال المقاتلين والعناصر الإرهابية عبر الحدود.

 

وأشار في هذا الصدد إلى سعي المملكة إلى دعم وتعزيز الأجهزة المكلفة بسلامة الحدود والمنافذ، كما أنها عملت على تأهيل العاملين فيها وتزويدهم بالتجهيزات التقنية المتقدمة، بما يخولهم مواكبة التطورات الدولية والقدرة على التصدي بكفاءة للتهديدات والأنماط الإجرامية المستجدة.

 

وشدد البلوى على أن الوضع الراهن يتطلب من الجميع تعزيز التعاون العربي المشترك من خلال إعداد استراتيجيات وخطط وبرامج متطورة، والعمل بمبدأ إدارة أمن الحدود المتكامل، وكذلك تبادل الخبرات والاستفادة من التجارب المتقدمة والبحث العلمي، مع أهمية تبادل المعلومات بين الأجهزة الأمنية المسئولة عن أمن الحدود والمطارات والموانئ وأجهزة الجمارك لمواجهة مصادر التهديدات وكبح المخاطر التي تستهدف الإخلال بالأمن في الدول العربية.

 

ويناقش الاجتماع عددًا من القضايا المهمة، من بينها: مشروع نظام نموذجي في تحديد العلاقة بين جهاز أمن الحدود والمطارات والموانئ وجهاز الجمارك في الدول العربية، والتعاون والتنسيق بين أجهزة أمن الحدود والمطارات والموانئ وأجهزة الجمارك في مجال استخدام تكنولوجيا المعلومات والتقنيات الحديثة في مراكز الحدود والمطارات، بالإضافة إلى معوقات العمل بين تلك الأجهزة، ويستعرض الاجتماع كذلك تجارب الدول الأعضاء في مجال إدارة الحدود.

وسترفع الأمانة العامة توصيات الاجتماع إلى الدورة المقبلة لمجلس وزراء الداخلية العرب لاتخاذ ما يراه مناسبًا بشأنها.

 


وزراء الداخلية العرب

كومان

الحدرد

الدول العربية

تهريب

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