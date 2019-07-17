5 معلومات مهمة أعلنها وفد المجلس الفيدرالى الروسى خلال زيارة مصر.. اعرفها

كتب ـ محمد مجدى السيسى

5 معلومات هامة أعلن عنها وفد المجلس الفيدرالى الروسى خلال زيارته لمصر التى بدأت الاثنين، بزيارة الأهرامات وعدد من المواقع الأثرية، وذلك خلال حضورهم اجتماع مجموعة الصداقة البرلمانية المصرية الروسية بمقر مجلس النواب.

ويستعرضها "اليوم السابع" على النحو التالى :

1. الوفد توقع استئناف الرحلات الجوية إلى مصر خريف العام الجارى، بعد تنفيذ الملاحظات التى أبداها الخبراء الروس كاملة.

2. الوفد أكد أن هناك مزيداً من التعاون خلال الفترة المقبلة فى مجال التعليم وإنشاء جامعات ونجهز إنشاء مركز شراكة حضارى بين مصر وروسيا.

3. الوفد وجه الدعوة لمجموعة الصداقة الروسية فى البرلمان المصرى، لزيارة روسيا سبتمبر المقبل.

4.الوفد أعلن بحثه مع المؤسسات الحكومية والخاصة فى روسيا مزيد من المساهمة فى المشروعات الاستثمارية فى مصر.

5. الوفد أيد مقترحات مجموعة الصداقة الروسية فى البرلمان المصرى لدعم توسيع التعاون الثقافى خلال العام الثقافى المصرى الروسى.