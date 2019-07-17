هبوط جزء من كوبرى عبد العال شريف بشبين القناطر.. والدفع بفرق فنية لإصلاحه

القليوبية - إبراهيم سالم

شهد كوبرى عبدالعال شريف بمدينة شبين القناطر بالقليوبية، سقوط جزء من الكوبرى، مما تسبب فى إعاقة الحركة المرورية أمام الكوبرى، وهو ما دفع المواطنين إلى مطالبة مجلس المدينة بسرعة التدخل لعلاج الأزمة.

ومن ناحيته، أكد غريب أحمد رئيس مدينة شبين القناطر، أنه فور تلقيه شكوى من وجود هبوط بجزء من كوبرى عبد العال شريف بالمدينة، وعلى الفور تم استدعاء الهيئة العامة للطرق والكبارى بالمدينة لسرعة التدخل لحل أزمة الهبوط بالكوبرى حفاظا على صحة المواطنين، ومنعا لوقوع أية كوارث بسبب هذا الهبوط.

وأضاف رئيس مدينة شبين القناطر، أنه تم فرض كردون حول الهبوط وجارى العمل لسرعة علاج الهبوط، مشيرا إلى أنه يتم دراسة وضع الكوبرى بخطة التطوير حفاظا على صحة المواطنين، على أن يتم الانتهاء من فترة التطوير فى أسرع وقت ممكن حتى لا يتسبب فى تعطل مصالح المواطنين.



هبوط جزء من كوبرى عبد العال شريف بشبين القناطر



هبوط جزء من كوبرى عبد العال شريف بشبين القناطر



هبوط جزء من كوبرى عبد العال شريف بشبين القناطر



هبوط جزء من كوبرى عبد العال شريف بشبين القناطر



هبوط جزء من كوبرى عبد العال شريف بشبين القناطر



هبوط جزء من كوبرى عبد العال شريف بشبين القناطر



هبوط جزء من كوبرى عبد العال شريف بشبين القناطر