نائب رئيس الوزراء الأرمينى: نتفاوض مع روسيا لبناء محطة طاقة نووية جديدة

وكالات الأنباء

أعلن نائب رئيس الوزراء الأرمينى، تيجران أفينيان، بأن بلاده تتطلع لبناء محطة طاقة نووية جديدة فى البلاد وتتفاوض مع روسيا حول إمكانية المشاركة بهذا المشروع.

وقال أفينيان لوكالة "سبوتنيك"، "نظام الطاقة لدينا يرتكز على ثلاثة أعمدة، الطاقة النووية والطاقة الحرارية والطاقة الكهرومائية" مشيرا إلى أن "نصيب توليد الطاقة لهذه المصادر الثلاثة متساو تقريبا".

وأضاف، "أن سلطات بلاده لا تريد التخلي عن الطاقة النووية بل ستحافظ عليها، وتتطلع الآن إلى إمكانية بناء محطة طاقة نووية جديدة بعد إغلاق محطة ميتسامور النووية لتوليد الطاقة الكهربائية".

وتابع نائب رئيس الوزراء الأرميني "نحن مستعدون للمناقشة مع الشركاء الروس، وناقشنا فعليا هذا الموضوع (إمكانية مشاركة روسيا في بناء محطة طاقة نووية جديدة في أرمينيا). هذه المفاوضات جارية بالفعل".

يذكر، أن محطة أرميانسكايا النووية لتوليد الطاقة الكهربائية الواقعة بالقرب من مدينة ميتسامور على بعد قرابة 30 كم جنوب العاصمة يريفان هى المحطة النووية الوحيدة فى هذا الإقليم.