سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 17 يوليه 2019 12:32 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عالمية

نائب رئيس الوزراء الأرمينى: نتفاوض مع روسيا لبناء محطة طاقة نووية جديدة

الأربعاء، 17 يوليه 2019 10:55 ص
نائب رئيس الوزراء الأرمينى: نتفاوض مع روسيا لبناء محطة طاقة نووية جديدة محطة طاقة نووية - صورة أرشيفية
وكالات الأنباء

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن نائب رئيس الوزراء الأرمينى، تيجران أفينيان، بأن بلاده تتطلع لبناء محطة طاقة نووية جديدة فى البلاد وتتفاوض مع روسيا حول إمكانية المشاركة بهذا المشروع.

وقال أفينيان لوكالة "سبوتنيك"، "نظام الطاقة لدينا يرتكز على ثلاثة أعمدة، الطاقة النووية والطاقة الحرارية والطاقة الكهرومائية" مشيرا إلى أن "نصيب توليد الطاقة لهذه المصادر الثلاثة متساو تقريبا".

وأضاف، "أن سلطات بلاده لا تريد التخلي عن الطاقة النووية بل ستحافظ عليها، وتتطلع الآن إلى إمكانية بناء محطة طاقة نووية جديدة بعد إغلاق محطة ميتسامور النووية لتوليد الطاقة الكهربائية".

وتابع نائب رئيس الوزراء الأرميني "نحن مستعدون للمناقشة مع الشركاء الروس، وناقشنا فعليا هذا الموضوع (إمكانية مشاركة روسيا في بناء محطة طاقة نووية جديدة في أرمينيا). هذه المفاوضات جارية بالفعل".

يذكر، أن محطة أرميانسكايا النووية لتوليد الطاقة الكهربائية الواقعة بالقرب من مدينة ميتسامور على بعد قرابة 30 كم جنوب العاصمة يريفان هى المحطة النووية الوحيدة فى هذا الإقليم.

 

 


روسيا

محطة طاقة نووية

محطة أرميانسكايا

محطة ميتسامور

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
تيسيرًا على المواطنين.. ربط مأموريات الضرائب آليًا لإتاحة السداد من أى مقر

تيسيرًا على المواطنين.. ربط مأموريات الضرائب آليًا لإتاحة السداد من أى مقر

شاهد فى دقيقة.. أرقام المغربى أشرف بن شرقى صفقة الزمالك الجديدة

شاهد فى دقيقة.. أرقام المغربى أشرف بن شرقى صفقة الزمالك الجديدة

الظهور الأول لشخصية "ميشون" فى الموسم العاشر من The Walking Dead

الظهور الأول لشخصية "ميشون" فى الموسم العاشر من The Walking Dead

مد سداد قسط الإعلان الـ 8 و9 و10 بالإسكان الاجتماعى حتى نهاية سبتمبر

مد سداد قسط الإعلان الـ 8 و9 و10 بالإسكان الاجتماعى حتى نهاية سبتمبر

الأرصاد: غداً انخفاض الحرارة 5 درجات.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

الأرصاد: غداً انخفاض الحرارة 5 درجات.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

مستندات.. اعترافات المتهمين فى حادث قطار محطة مصر.. السائقان والمساعدان ومدير التشغيل يتعاطون حشيش وأستروكس.. مسئول الدفاتر: "بنمضى لبعض علشان ننجز".. والنيابة: الإهمال ومخالفة القانون وراء الكارثة.. الحلقة 4

مستندات.. اعترافات المتهمين فى حادث قطار محطة مصر.. السائقان والمساعدان ومدير التشغيل يتعاطون حشيش وأستروكس.. مسئول الدفاتر: "بنمضى لبعض علشان ننجز".. والنيابة: الإهمال ومخالفة القانون وراء الكارثة.. الحلقة 4

ارتفاع محفظة التمويل العقارى بالبنك الأهلى المصرى لـ7 مليارات جنيه

ارتفاع محفظة التمويل العقارى بالبنك الأهلى المصرى لـ7 مليارات جنيه

بدء التشغيل الفعلى لمركز الاتصالات المتكامل لمصلحة الضرائب أول أغسطس 2019

بدء التشغيل الفعلى لمركز الاتصالات المتكامل لمصلحة الضرائب أول أغسطس 2019

الاتحاد الأوروبى: مصر حققت إصلاحا اقتصاديا وتحولات كبيرة فى مجال الطاقة

الاتحاد الأوروبى: مصر حققت إصلاحا اقتصاديا وتحولات كبيرة فى مجال الطاقة

فيديو معلوماتى.. أسباب الالتهابات الجلدية خلال فترة الحج والوقاية منها

فيديو معلوماتى.. أسباب الالتهابات الجلدية خلال فترة الحج والوقاية منها

التوقيع بالأحرف الأولى على اتفاق بين المجلس العسكرى بالسودان وإعلان الحرية

التوقيع بالأحرف الأولى على اتفاق بين المجلس العسكرى بالسودان وإعلان الحرية

شارع فى ويلز يحصل على لقب أكثر الشوارع انحدارا بالعالم

شارع فى ويلز يحصل على لقب أكثر الشوارع انحدارا بالعالم

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة