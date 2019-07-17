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نائب ديمقراطى يتقدم بطلب تصويت على عزل ترامب فى مجلس النواب الأمريكى

الأربعاء، 17 يوليه 2019 10:46 ص
نائب ديمقراطى يتقدم بطلب تصويت على عزل ترامب فى مجلس النواب الأمريكى ترامب
كتبت ريم عبد الحميد

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قالت صحيفة "واشنطن بوست" إن النائب الديمقراطى آل جرين قد تقدم ببنود العزل ضد الرئيس دونالد ترامب فى مجلس النواب مساء أمس، الثلاثاء، مما يؤدى إلى تصويت مثير للجدل فى الأيام المقبلة لمواجهة قضية أثارت انقساما مريرا داخل الحزب الديمقراطى.

 

وقال عضو الكونجرس عن ولاية تكساس، الذى أبلغ قادة الديمقراطيين بقراره يوم الثلاثاء، إنه يتعين على مجلس النواب عزل ترامب بسبب تعليقاته العنصرية التى قال فيها إنه يجب على أربعة من عضوات الكونجرس أن يعدن إلى بلدانهن الأصلية، بالإضافة إلى تعليقات أخرى صدرته منه فى الماضى.

 

 وقال جرين إن ترامب بتصريحاته تسبب فى الازدراء والسخرية والخزى للمنصب الأعلى فى الولايات المتحدة ، وزرع الفتنة بين الشعب الأمريكى، وأثبت أنه لا يصلح للرئاسة وخان ثقته كرئيس للولايات المتحدة ملحقا الضرر بشعبها، وارتكب جنحة كبيرة وهو فى المنصب.

 

ولفتت واشنطن بوست إلى أن الخطوة التى قام بها جرين ستجبر الديمقراطيين فى مجلس النواب على التعامل مع القضية على المدى القصير بسبب طبيعة القرار. فبموجب قواعد مجلس النواب، يمكن أن تقرر القيادة الديمقراطية محاولة طرح مواد العزل، أو القضاء عليها الآن والمخاطرة بالتعرض لانتقادات من القاعدة الليبرالية أو إحالتها للجنة القضائية بالمجلس من أجل النظر فيها أو السماح للتصويت بالمضى قدما.

 

ولو لم يفعل القادة شيئا، يمكن أن يفرض جرين تصويتا على مواد العزل فى يومين عمل للمجلس التشريعى.

 

وتأتى الخطوة مع دعوة أكثر من 80 عضو بمجلس النواب لإجراء تحقيق العزل فى ظل رفض رئيسة المجلس نانسى بيلوسى التى حثت على استمرار التحقيق فى احتمال إساءة الرئيس لاستخدام السلطة وعرقلة العدالة.


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عزل ترامب

الديمقراطيين

ال جرين

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