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من كواليس الجلسات.. تعرف على دور الشهيد محمد مبروك وتحرياته عن الإخوان

الأربعاء، 17 يوليه 2019 07:00 ص
من كواليس الجلسات.. تعرف على دور الشهيد محمد مبروك وتحرياته عن الإخوان المستشار محمد شيرين فهمى
كتب إيهاب المهندس

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العديد من المفاجآت كشفتها أقوال الشهود حول الجرائم التى أرتكبها المتهمون بقضية "اقتحام الحدود"، والتى تنظرها محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، ومن الشهود الذين استمعت لهم المحكمة اللواء عادل عزب مسئول ملف الإخوان بأمن الدولة إبان أحداث يناير.
 
وفى جلسة 28 فبراير 2019، قال اللواء عادل عزب فى شهادته أمام المحكمة انه كلف الشهيد محمد مبروك بتسجيل مكالمات الهاتفية للمتهمين محمد بديع ومحمد مرسى من 21 يناير وحتى 26 يناير 2011.
 
وتابع الشاهد : مضت الجماعة فى تنفيذ مخطط المؤامرة  لتنفيذ المخطط للنهاية مع احد عملاء استخبارات، وتم استصدار إذن لضبط المتهمين فى 24 يناير 2011 وتفتيش محل إقامتهم، وضبط المقدم مبروك وثيقة بخط محمد مرسى فيها 8 بنود وأخرهم بند دخول إسرائيل سيناء، وهذه الوثائق سرقت من مكتب الشهيد محمد مبروك، فى أعقاب اقتحام أمن الدولة فى فبراير من عام 2011، حيث دخلت مجموعات من الإخوان والمتظاهرين واستولوا على الحقيبة التى فيها  الشنطة الوثيقة ومحضر التحريات الذى أعده الشهيد مبروك، ومحاضر ضبط المتهمين وتسجيلات المتهمين.
 
وتأتى إعادة محاكمة المتهمين، بعدما ألغت محكمة النقض فى نوفمبر الماضى الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، برئاسة المستشار شعبان الشامى بـ"إعدام كل من محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، ونائبه رشاد البيومى، ومحيى حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادى الإخوانى عصام العريان، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد"، وقررت إعادة محاكمتهم.
 
  

اقتحام السجون

اقتحام الحدود الشرقية

محاكمة مرسي بقضية السجون

جنايات القاهرة

تخريب السجون

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