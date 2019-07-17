مفتى الجمهورية: 90% من الحالات التى تعانى من مشكلات زوجية ترجع عن فكرة الطلاق

كتب مدحت وهبة تصوير اشرف فوزى

أكد الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية، إنه تم إنشاء وحدة لحماية الأسرة بدار الإفتاء، لافتا إلى أن 90% من الحالات التى تعانى من مشكلات زوجية ترجع عن فكرة الطلاق وتجد الطرق المناسبة لحل المشكلات بسبب جهود تلك الوحدة، مشيرا إلى أن هناك مبادرات مع التضامن والأزهر لتوحيد الجهود فى برنامج قومى.





من جانبه، طالب القس عبد المسيح ميخائيل، ممثل قداسة البابا تواضرس، بإجراء تحاليل المخدرات قبل الزواج لأنه أحد مسببات الطلاق وكذلك عمل صحيفة جنائية للزوجين، لافتا إلى أن الكنيسة تنظم دورات تدريبية بشكل دورى لتقديم المشورة، وإعداد متخصصين من خلال المعهد العلمي للمشورة بالمعادى.







جاء ذلك خلال الندوة الدى عقدها المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية، تحت عنوان " الطلاق المبكر ظاهرة تؤرق المجتمع"،وذللك لإعلان نتائج البحث الذى أجراه المركز حول أسباب الطلاق المبكر فى المجتمع المصرى والتداعيات وكيفية المواجهة بحضور الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية، والدكتورة سعاد عبد الرحيم مديرة المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية وعمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن - مدير صندوق مكافحة وعلاج الادمان والتعاطى والدكتور وليد رشاد استاذ علم الاجتماع بالمركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية ،والخبراء فى هذا المجال وممثلو الوزارات والجهات المعنية.