مرور قنا يشن حملة على سائقى التاكسى المخالفين للتعريفة الجديدة وحرر 300 مخالفة

قنا - وائل محمد

شنت إدارة مرور قنا، حملات مكبرة على سائقى التاكسى فى مدينة قنا ومدن المحافظة، المخالفين للتعريفة الركوب الجديدة التى اعتمدتها المحافظة، مطالبة المواطنين بالتعاون معهم.

وتمكنت الحملة من تحرير 300 مخالفة مرورية، من سحب رخص وتطبيق غرامات مالية، وأنها مستمرة فى نصب نقاط التفتيش وتلقى البلاغات المواطنين من خلال الخطوط الساخنة المعروفة لديهم، لعدم السماح والاستغلال بعد الزيادة الأخيرة فى أسعار الوقود .

كانت محافظة قنا قد حددت تعريفة سيارات التاكسي، 6 جنيه و50 قرش رسوم فتح العداد و 2 جنيه و25 قرش لكل كيلومتر.