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مالطا تحاكم 3 بتهمة قتل صحفية تحارب الفساد

الأربعاء، 17 يوليه 2019 08:02 ص
مالطا تحاكم 3 بتهمة قتل صحفية تحارب الفساد الصحفية دافنى كاروانا جاليتسيا
رويترز

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قال مسؤولون من محكمة فى مالطا الثلاثاء إن ثلاثة رجال سيمثلون أمام المحكمة بسبب مزاعم عن تورطهم فى قتل الصحفية دافنى كاروانا جاليتسيا بعد أن أصدر النائب العام بالجزيرة عريضة اتهام ضدهم.

 

وتأتى عريضة الاتهام قبل أيام من موعد نهائى يسمح للمتهمين الذين لم تحدد لهم رسميا مواعيد محاكمة فى غضون 20 شهرا بالخروج بكفالة.

 

ويتهم فنسينت مسقط وشقيقاه ألفريد وجورج ديجورجيو بزرع قنبلة وتفجيرها فى سيارة كاروانا جاليتسيا قرب فاليتا عاصمة مالطا يوم 16 أكتوبر عام 2017.

 

وقال المتهمون الثلاثة انهم غير مذنبين أثناء إجراءات جمع الأدلة التى سبقت محاكمتهم، ولم يعرف متى ستبدأ المحاكمة.

 

وكان مقتل الصحفية البارزة التى تكتب مدونة عن محارب الفساد قد أغضب أوروبا وأثار الشكوك بشأن حكم القانون فى الجزيرة الواقعة فى البحر المتوسط.


مالطا

دافنى كاروانا جاليتسيا

فاليتا

الصحفية دافنى كاروانا جاليتسيا

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