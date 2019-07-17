ماذا يعنى تسمم الدم وما هى مضاعفاته؟

كتبت إيناس البنا

يشير تسمم الدم أو تجرثم الدم إلى وجود بكتيريا مسببة للأمراض فى الدم الأمر الذى قد يتطور إلى مرض مزمن أو شديد فى نهاية الأمر.

لدينا جميعًا وفقا لموقع "netdoctor"مجموعة من البكتيريا المختلفة التى تعيش بشكل غير ضار فى أجزاء مختلفة من الجسم مثل الفم والجلد والأمعاء والأعضاء التناسلية، ولكن إذا دخلت هذه البكتيريا فى مجرى الدم فإنها يمكن أن تسبب المرض، خاصة إذا كان لدى الشخص جهاز مناعة ضعيف لا يمكنه السيطرة على البكتيريا.

يتسبب تسمم الدم فى قتل حوالى واحد من كل أربع حالات بسبب تأثير أعداد كبيرة من البكتيريا على الجسم التى تتكاثر بسرعة، والسموم الناتجة التى تطلقها فى الدم، تشمل سلالات البكتيريا الأكثر شيوعًا عن تسمم الدم: الإشريكية القولونية (الإشريكية القولونية)، المكورات الرئوية، الكلبسيلا، الزائفة، المكورات العنقودية والعقدية.



تسمم الدم

أعراض تسمم الدم

أحيانًا لا تظهر أعراض تسمم الدم، خاصة في مراحله المبكرة، ولكن عندما تظهر الأعراض قد تشمل:

درجة حرارة عالية مفاجئة مع قشعريرة بالجسم.

الشعور عموما بالتعب.

أعراض الجهاز الهضمي بما في ذلك الغثيان والقيء والإسهال.

وجع البطن.

الارتباك والقلق.

ضيق في التنفس.

(عدم انتظام دقات القلب).

مضاعفات تسمم الدم المحتملة

بدون علاج طبى، يمكن أن يسبب تسمم الدم مضاعفات خطيرة ومميتة، بما فى ذلك التهاب الشغاف (التهاب بطانة القلب الداخلية)، التهاب التامور (التهاب الغشاء الذى يحيط القلب) والتهاب السحايا (التهاب الأغشية التى تحيط بالمخ والعمود الفقرى حبل).

وتشمل المضاعفات الأخرى عدوى العظام (التهاب العظم والنقي)، التهاب المفاصل والصدمة الإنتانية، انخفاض حاد فى ضغط الدم يمكن أن يؤدى إلى فشل الأعضاء.