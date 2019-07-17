لماذا تقل الرغبة الجنسية لدى النساء الأكبر سنا

كتبت إيناس البنا

كشفت دراسة عن عدد من العوامل الكامنة وراء نقص النساء الأكبر سنا فى النشاط الجنسى، واكتشفت أن علم الأحياء يلعب دورا عندما يتعلق الأمر بممارسة الجنس للنساء الأكبر سنا، ووفقا لنتائج الدراسة التى نشرها موقع "health24" فهناك عدد من العوامل النفسية تساهم فى انخفاض الرغبة الجنسية.

الأسباب البيولوجية

تشمل هذه العوامل مخاوف صورة الجسم، والثقة بالنفس، والرغبة المدركة، والإجهاد، وتغيير المزاج، وركزت الأبحاث السابقة فى الغالب على الأسباب البيولوجية لانخفاض النشاط الجنسى لدى النساء الأكبر سنا، مثل الهبات الساخنة، واضطرابات النوم، وجفاف المهبل، والجماع المؤلم.

وشملت هذه الدراسة الجديدة ما يقرب من 500 4 امرأة بعد انقطاع الطمث فى المملكة المتحدة التحقن في تجربة الكشف عن سرطان المبيض، قبل بدء الفحص السنوى، كانت حوالى نصف النساء ناشطات جنسياً، ومع مرور الوقت كان النشاط الجنسي أقل تواترا.



الرغبة الجنسية للنساء الرغبة الجنسية للنساء

أسباب مرضية

ومن الأسباب الأخرى الشائعة التى تشير إلى انخفاض النشاط الجنسي: الحالة الطبية للشريك مثل الضعف، أو المشاكل الصحية للمرأة؛ أو الأعراض المرتبطة بانقطاع الطمث، أو بعض الأدوية.

بالإضافة إلى ذلك تم تحديد المشكلات المرتبطة بانقطاع الطمث مثل جفاف المهبل والألم على أنها مشاكل تؤثر على الوظيفة الجنسية، ولكن أوضحت الدراسة أن قلة من النساء يطلبن علاجًا لهذه المشكلات.