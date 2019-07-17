سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 17 يوليه 2019 08:39 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية صحة وطب

لماذا تقل الرغبة الجنسية لدى النساء الأكبر سنا

الأربعاء، 17 يوليه 2019 08:00 ص
لماذا تقل الرغبة الجنسية لدى النساء الأكبر سنا الرغبة الجنسية عند النساء - أرشيفية
كتبت إيناس البنا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشفت دراسة عن عدد من العوامل الكامنة وراء نقص النساء الأكبر سنا فى النشاط الجنسى، واكتشفت أن علم الأحياء يلعب دورا عندما يتعلق الأمر بممارسة الجنس للنساء الأكبر سنا، ووفقا لنتائج الدراسة التى نشرها موقع "health24" فهناك عدد من العوامل النفسية تساهم فى انخفاض الرغبة الجنسية.

 

الأسباب البيولوجية

تشمل هذه العوامل مخاوف صورة الجسم، والثقة بالنفس، والرغبة المدركة، والإجهاد، وتغيير المزاج، وركزت الأبحاث السابقة فى الغالب على الأسباب البيولوجية لانخفاض النشاط الجنسى لدى النساء الأكبر سنا، مثل الهبات الساخنة، واضطرابات النوم، وجفاف المهبل، والجماع المؤلم.

وشملت هذه الدراسة الجديدة ما يقرب من 500 4 امرأة بعد انقطاع الطمث فى المملكة المتحدة التحقن في تجربة الكشف عن سرطان المبيض، قبل بدء الفحص السنوى، كانت حوالى نصف النساء ناشطات جنسياً، ومع مرور الوقت كان النشاط الجنسي أقل تواترا.

الرغبة الجنسية للنساء
الرغبة الجنسية للنساء

 

أسباب مرضية

ومن الأسباب الأخرى الشائعة التى تشير إلى انخفاض النشاط الجنسي: الحالة الطبية للشريك مثل الضعف، أو المشاكل الصحية للمرأة؛ أو الأعراض المرتبطة بانقطاع الطمث، أو بعض الأدوية.

بالإضافة إلى ذلك تم تحديد المشكلات المرتبطة بانقطاع الطمث مثل جفاف المهبل والألم على أنها مشاكل تؤثر على الوظيفة الجنسية، ولكن أوضحت الدراسة أن قلة من النساء يطلبن علاجًا لهذه المشكلات.


الرغبة الجنسية للنساء

انقطاع الطمث

تقدم العمر

النشاط الجنسى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
التوقيع بالأحرف الأولى على اتفاق بين المجلس العسكرى بالسودان وقوى إعلان الحرية

التوقيع بالأحرف الأولى على اتفاق بين المجلس العسكرى بالسودان وقوى إعلان الحرية

شارع فى ويلز يحصل على لقب أكثر الشوارع انحدارا بالعالم

شارع فى ويلز يحصل على لقب أكثر الشوارع انحدارا بالعالم

قصة كفاح علاء ووالدته بالشرقية.. أنفقوا 3 آلاف جنيه وحصل على 99.67%.. ولم يكرم

قصة كفاح علاء ووالدته بالشرقية.. أنفقوا 3 آلاف جنيه وحصل على 99.67%.. ولم يكرم

تنسيق المرحلة الأولى 2019.. مدة المرحلة 5 أيام من الأحد للخميس المقبل

تنسيق المرحلة الأولى 2019.. مدة المرحلة 5 أيام من الأحد للخميس المقبل

الجامعات المصرية تفتح أبوابها لذوى الإعاقة.. لأول مرة فى تاريخ التعليم جميع الكليات تستقبل أصحاب القدرات الخاصة.. نواب يؤكدون انقضاء سنوات حرمان ذوى الهمم بلا رجعة.. وهذه ثمار القانون الجديد

الجامعات المصرية تفتح أبوابها لذوى الإعاقة.. لأول مرة فى تاريخ التعليم جميع الكليات تستقبل أصحاب القدرات الخاصة.. نواب يؤكدون انقضاء سنوات حرمان ذوى الهمم بلا رجعة.. وهذه ثمار القانون الجديد

رئيس الزمالك: "شرط توقيع الحضرى إحضار الـ 5 عفاريت".. وهذا مصير شيكا

رئيس الزمالك: "شرط توقيع الحضرى إحضار الـ 5 عفاريت".. وهذا مصير شيكا

نيويورك ترفع السن القانونى لشراء السجائر إلى 21 عامًا

نيويورك ترفع السن القانونى لشراء السجائر إلى 21 عامًا

حتى لا ننسى.. العقيد أحمد العشماوى أبطل 86 عبوة واستشهد صائمًا

حتى لا ننسى.. العقيد أحمد العشماوى أبطل 86 عبوة واستشهد صائمًا

مرتضى منصور لقناة المحور: "رياض محرز هو فخر العرب.. وعلينا تشجيع الجزائر"

مرتضى منصور لقناة المحور: "رياض محرز هو فخر العرب.. وعلينا تشجيع الجزائر"

مرتضى منصور: تعاقدنا مع لاعب قنبلة حاول الأهلى ضمه خلال الفترة الماضية

مرتضى منصور: تعاقدنا مع لاعب قنبلة حاول الأهلى ضمه خلال الفترة الماضية

لطلاب الثانوية.. تعرف على موعد المرحلة الثانية للتنسيق 2019

لطلاب الثانوية.. تعرف على موعد المرحلة الثانية للتنسيق 2019

التأمين الصحى الشامل: إعلان معايير إعفاء غير القادرين من اشتراكات المنظومة قريبا

التأمين الصحى الشامل: إعلان معايير إعفاء غير القادرين من اشتراكات المنظومة قريبا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة