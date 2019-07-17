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ضبط تاجر عملة تقدر تعاملاته بـ 30 مليون جنيه ومليون دولار

الأربعاء، 17 يوليه 2019 02:51 م
ضبط تاجر عملة تقدر تعاملاته بـ 30 مليون جنيه ومليون دولار أموال-أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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نجحت مباحث الأموال العامة فى ضبط مدير شركة لقيامه بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى، حيث بلغ حجم تعاملاته خلال عامين نحو 30 مليون جنيه مصرى ومليون دولار أمريكى.
 
 
أكدت معلومات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام أحد الأشخاص (مدير شركة لتصميم البرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات التكنولوجية - كائن مقرها بمنطقة النزهة بالقاهرة - مقيم بمحافظة القاهرة)،  بإستخدام حسابه البنكى وحسابات شركته فى إجراء عمليات إيداعات وتحويلات بنكية بالجنيه المصرى والدولار الأمريكى، والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون.
 
 
عقب تقنين الإجراءات تم إستدعاء المذكور وبمواجهته أقر بصحة ما ورد من معلومات، وأضاف أن شركته تعمل فى مجال البرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات التكنولوجية بمختلف أنواعها ، حيثُ يقوم بعض الأشخاص والشركات بعمليات إيداعات مالية بالدولار الأمريكى أو الجنيه المصرى فى حساباته البنكية أو حساب شركته لسداد قيمة بضائع تم شرائها.. يعقب ذلك قيامه بسحب تلك الإيداعات وإجراء تحويلات مالية للعديِد من الأشخاص أو الشركات ، فضلاً عن بيع الدولار خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالمُخالفة للقانون، وبلغ حجم تعاملاته خلال العامين الماضيين نحو (30 مليون جنيه مصرى ، مليون دولار أمريكى).. وأمكن الحصول على المستندات الدالة على ذلك ، ووجه اللواء إبراهيم الديب مدير  الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة باتخاذ الإجراءات القانونية.
 
 

نقد اجنبي

تجارة العملة

الاتجار في العملة

جرائم النقد الاجنبي

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