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"صيدلة النهضة" تحصل على اعتماد هيئة ضمان جودة التعليم

الأربعاء، 17 يوليه 2019 06:57 م
"صيدلة النهضة" تحصل على اعتماد هيئة ضمان جودة التعليم الدكتور حسام الملاحى رئيس جامعة النهضة
وائل ربيعى

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أعلن الدكتور حسام الملاحي رئيس جامعة النهضة حصول كلية الصيدلة جامعة النهضة على الاعتماد الأكاديمي من قبل الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، وبذلك تكون أول كلية بالجامعة وفى الصعيد على مستوى الجامعات الخاصة حاصلة على الاعتماد الأكاديمي، وأضاف أن اعتماد كلية الصيدلة يعد الخطوة الأولى لحصول باقى كليات الجامعة في الفترة المقبلة على الاعتماد.
 
وأكد المهندس محمد الرشيدى رئيس مجلس الأمناء أن الجامعة تبذل قصارى جهدها لتوفير كافة الإمكانات واستيفاء كافة الشروط التي تضمن حصول باقى كليات الجامعة على الاعتماد، وذلك لتحقيق هدف الجامعة في إعداد خريج قادر على المنافسة في سوق العمل محلياً ودولياً.
 
وتأتي أهمية الاعتماد الأكاديمي بأن تكون الكلية مستوفاة للمعايير المطلوبة وتضمن ترسيخ مستوى الجودة والتطوير في رفع الثقة في مخرجاتها لتتوافق مع متطلبات سوق العمل والذى بدوره يرفع المستوى المهني لدى طلابها، وينعكس على سمعتها ومكانتها بين المؤسسات الصيدلية والجهات ذات الصلة، حيث يعد الاعتماد الأكاديمي المؤسسي وسيلة الوصول إلى ضمان الجودة لكافة أنشطة الجامعة وفعالياتها الأكاديمية والإدارية وبوابة عبور الطالب إلى العمل بمؤسسات ذات سمعة عالية، كما يفتح الاعتماد الأكاديمي أفاق التعاون بين الكلية وكليات الصيدلة الأخرى المحلية والعالمية فى جميع المجالات.
 
ومن الجدير بالذكر بأن الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد تخطو خطوات راسخة وفعالة للحصول على الاعتماد الدولي.
 
 

كلية الصيدلة

جامعة النهضة

هيئة ضمان الجودة

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