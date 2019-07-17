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صور حملات ازالة فى " باب سدرة" غرب الاسكندرية

الأربعاء، 17 يوليه 2019 07:14 م
صور حملات ازالة فى " باب سدرة" غرب الاسكندرية حملات رفع الاشغالات غرب الإسكندرية
الاسكندرية جاكلين منير

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شن حى غرب الإسكندرية حملة مكبرة  لإعادة الانضباط للشارع السكندرى وتيسير حركة المرور باب سدرة بكرموز ، و ذلك بناء على تعليمات  الدكتور عبد العزيز قنصوه محافظ الإسكندرية وفى إطار الاهتمام بالقضاء على الاشغالات والفروشات التى تشغل الطريق العام.
 
وشن الحى استجابة لشكاوى الأهالى، حملة مكبرة لإزالة الاشغالات و فتح الطريق أمام المرور،  بتوجيهات اللواء هشام كمال وكيل الوزارة رئيس حى غرب، و بتواجد النقيب سعد رمضان رئيس وحدة المرافق  ومدير إشغال الطريق والمشرف على المتابعة الميدانية.
 
وتوجهت الحملة لإزالة اشغالات "باب سدرة" كرموز، حيث تم التحفظ على عدد من الاشغالات، وذلك لعدم إعاقة الحركة المرورية، وذلك بوجود مفتشى إداراتى المتابعة الميدانية وإشغال الطريق.
 
من جهه أخرى شن حى غرب الاسكندرية حملة مكبرة لإزالة لواحات الإعلانات واللافتات المخالفة للقانون  بنطاق الحي، حيث قامت إدارة إشغال الطريق ورئيس لجنة إزالة الإعلانات واللافتات المخالفة، بشن حملة إزالة اللافتات وإعلانات المخالفة للقانون واللوائح المنظمة بشارع المكس، وذلك لعودة الانضباط للشارع السكندرى، وحفاظًا على المظهر الجمالى لشوارع عروس الثغر.
 
كما قام الحى بمعالجة طفح الصرف الصحى للهبوط بشارع القفال مع  شارع الأمان  وردم الهبوط، كما تم ردم وتمهيد 3  حفر بشارع ابن طولون  تقاطع شارع الرحمة، و معاينة 2 هبوط بشارع التوفيقية أمام تقاطع حارة ابن ترك كوم الشقافة والتنسيق مع قطاع غرب للصرف الصحى وهندسة مياه القبارى للكشف عن منشاتهم ومعالجة الهبوط.
 
حملات غرب الاسكندرية (1)
حملات غرب الاسكندرية 

حملات غرب الاسكندرية (2)
حملات غرب الاسكندرية 

حملات غرب الاسكندرية (3)
حملات غرب الاسكندرية 

حملات غرب الاسكندرية (4)

 


اخبار الاسكندرية

حى غرب

الحركة المرورية

غرب الاسكندرية

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