صور.. إحلال وتجديد خطوط المياة القديمة بقرى "الرياينة" و"السبعات" بالأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن المهندس محمد يحيى كمال رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، عن القيام بإحلال وتجديد خطوط المياه القديمة والمتهالكة من مادة الإسبستوس وإستبدالها بأخرى بلاستيكية جديدة، وذلك ضمن خطة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر للمشاركة المجتمعية لتغطية المناطق المحرومة وتغيير خطوط المياه القديمة بأخرى جديدة من مادة البلاستيك.

وأضاف رئيس شركة المياة بالأقصر،فى بيان صحفى ،أن الشركة نفذت تلك الأعمال بمدينة أرمنت بمجهود من الفنيين بشبكة مياة الرياينة بالتعاون مع الجمعيات الأهلية ومؤسسة الدكتور وائل بيومى للأعمال الخيرية، حيث تم عملية إحلال وتجديد خطوط مياه 4 بوصة بعدة مناطق بالرياينه والسبعات بمركز أرمنت، بإشراف ومتابعة المهندس علاء محمد برعى مدير إدارة أرمنت للمياة، حيث تعرضت تلك الخطوط خلال الفترة الماضية لعدد من الكسورات المتكررة التى تضرر منها المواطنين وذلك لتهالكها مما دفع الجمعية الخيرية للتعاون ومساعدة الأهالى لإنهاء تلك المشاكل.



إحلال وتجديد خطوط المياة القديمة بقري الرياينة والسبعات بمدينة أرمنت

إحلال وتجديد خطوط المياة القديمة بقري الرياينة والسبعات بمدينة أرمنت

إحلال وتجديد خطوط المياة القديمة بقري الرياينة والسبعات بمدينة أرمنت

إحلال وتجديد خطوط المياة القديمة بقري الرياينة والسبعات بمدينة أرمنت

إحلال وتجديد خطوط المياة القديمة بقري الرياينة والسبعات بمدينة أرمنت