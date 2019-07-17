صحة الجيزة تشكل لجانا لفحص الأجهزة بمستوصفات الصدر وتطويرها

أعلنت الدكتورة هناء سرور، مدير مديرية الصحة بالجيزة، أنه سيتم تشكيل لجنة من مديرة إدارة الأشعة لفحص أجهزة الاشعة بمستوصفات الصدر، وتشكيل لجنة أخرى من مديرة إدارة المعامل لفحص حالة الأجهزة داخل المستوصفات.

واجتمعت الدكتورة هناء سرور بمديرى المستوصفات للبدء فى خطط تطوير هذه المستوصفات فى ي حضور مدير إدارة المعامل ومدير إدارة الأشعة بالمديرية ومسئول الأمراض الصدرية بمحافظة الجيزة، لمناقشة تطوير المستوصفات الصدرية.

وكلفت مدير مديرية الصحة بالجيزة، بعمل برنامج تأهيل لمدخلى البيانات بمراكز الصدر، كما تم استحداث عيادة وحدة علاج عن بعد وذلك لمناظرة حالات الصدر بالواحات البحرية.